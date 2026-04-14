BRZO DO DOZVOLA ZA GRADNJU: Grad Čačak ostvario jedan od najboljih rezultata u Srbiji po efikasnosti

PREMA najnovijoj analizi NALED-a, Grad Čačak ostvario je jedan od najboljih rezultata u Srbiji po efikasnosti izdavanja građevinskih dozvola, čime se svrstao u sam vrh najuspešnijih lokalnih samouprava u periodu rekordnog rasta investicionih zahteva. Dok je na nivou države zabeležen blagi pad ažurnosti administracije, čačanske službe uspele su da odgovore na petogodišnji maksimum potražnje za lokacijskim uslovima, potvrđujući status jedne od najdinamičnijih građevinskih zona u zemlji.

Tokom prethodne godine u Srbiji je podneto 162.746 zahteva za građevinske dozvole, što je porast od šest odsto u odnosu na 2024. Dok je preprošle godine procenat rešenih predmeta bio visokih 97, u 2025. je zabeležen pad na 94,6 odsto.

U takvim okolnostima, Čačak je uspeo da zadrži visok nivo efikasnosti, svrstavajući se uz bok gradovima poput Sremske Mitrovice, Sombora i Kruševca, koji su prepoznati kao najdinamičnije investicione sredine. Najznačajniji skok zabeležen je kod zahteva za lokacijske uslove - podneto ih je skoro 21.000, što je najviši nivo u poslednjih pet godina.

- Vidljiv je rast investicija, ali i određeni izazovi u efikasnosti sistema - izjavio je Dušan Vasiljević, direktor za investicije u NALED-u. - Decembarski skok od 11 odsto više izdatih dozvola najavljuje još intenzivniju gradnju tokom 2026. godine.

Iako dve petine lokalnih samouprava u Srbiji kasni sa procedurama, prosečna vremena u najuspešnijim sredinama iznose za građevinske dozvole prosečno osam dana, za upotrebne oko 13, a za lokacijske uslove 21 dan.

Sa reči na dela OVAJ trend ukazuje na to da investitori ne traže samo lokaciju, već i efikasnu lokalnu samoupravu koja im omogućava da brzo pređu sa reči na dela, odnosno sa papira na gradilište. Uz Čačak, u komšiluku se odličnim rezultatima izdvojio i Gornji Milanovac, koji se našao u samom vrhu najefikasnijih opština u zemlji.

Zanimljivo je da su opštine u proseku brže od gradova (8,5 naspram 10 dana za građevinsku dozvolu), što uspeh Čačka, kao velikog administrativnog centra sa ogromnim brojem predmeta, čini još značajnijim.

Podaci potvrđuju da investitori ciljano biraju sredine poput Čačka.

- Na svakom ćošku u gradu na Moravi možete da vidite gradilište. Zgrade niču kao pečurke. Investitori brzo dolaze do dozvola, a i velika je potražnja stanova - rekao je jedan od građevinskih preduzimača u Čačku.