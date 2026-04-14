SVAKI OBROK LUKSUZ, A SVAKI DAN NOVA BITKA: U selu nadomak Trgovišta, Dimčići- tri brata i sestra, na ivici egzistencije

NA obroncima sela Novi Glog u samoj šumi nadomak Trgovišta, živi neobična četvoročlana porodica Dimčić. Tri brata i jedna sestra - Jagoda (48), Jovica (44), Miloš (41) i Branko (33) - oslonjeni jedni na druge, bore se za svaki novi dan.

Njihova kuća, straćara do koje čak i nema puta bez osnovnih civilizacijskih uslova, svedoči o životu na ivici izdržljivosti.

Jedini stalni izvor prihoda koje četvoro Dimčića ima je Jagodina penzija od svega dvadesetak hiljada dinara. Toliko je zaradila dok je bila zaposlena u Kragujevcu, pre nego što je preuzela brigu o braći i obavezu da zajedno sa njima kako-tako očuva ovo skromno domaćinstvo.

Pre više od decenije izgubili su roditelje, a još ranije i jednog brata. Od tada sami nose teret života i bore se kako znaju i umeju. Rade za dnevnicu, čuvaju krave i obrađuju komadić zemlje koja jedva rađa. Za njih je svaki obrok luksuz, a svaka zima novo iskušenje.

- Smogli su snage da promene krov na kućici koja im je ostala od roditelja. Vredni su i radni, ali skromni prihodi im ne dozvoljavaju da više ulože. Sobe u kojima borave pune su vlage i buđi, bez osnovnih uslova za život - priča humanitarac Jova Ristić, koji je čuo za Dinčiće i došao kako bi im dostavio nešto humanitarne pomoći.

Apel za pomoć HUMANITARAC Jova Ristić poziva ljude dobre volje da pomognu porodici Dimčić. Kaže da oni ne traže milostinju, već priliku da žive dostojanstveno. Svaka pomoć - hrana, sredstva za higijenu, građevinski materijal - može im olakšati život. Vredni su i ne odbijaju posao, ali im je potrebna podrška da kuću prilagode osnovnim uslovima za život.

Dvojica braće boluju od astme, često su bivala hospitalizovana u bolnici za plućne bolesti u Surdulici. Muče se, ali se ne žale.

- Hvala svim dobrim ljudima. U selu se teško živi i teško zarađuje. Mi smo vredni ljudi, ali, eto, braća imaju astmu i često ne mogu da rade. Zime su duge i teške, ali snalazimo se - kaže Jagoda, koja brine o braći koliko joj zdravlje i godine dozvoljavaju.

Humanitarci povremeno donesu hranu i sredstva za higijenu, ali sistemske pomoći nema.

- Vredni su i ne odbijaju posao, ali bi im dobro došla pomoć oko adaptacije kuće - apeluje Ristić na ljude dobre volje da pomognu ovoj porodici da njihova šumska kuća makar bude uslovna za život.

Novi Glog je po poslednjem popisu imao svega 60 stanovnika, mahom starijih. U takvom selu, Dimčići su primer istrajnosti i borbe ljudi koje život nije mazio, ali koji i dalje ne odustaju.