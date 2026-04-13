VASKRŠNJA ČAROLIJA UČENIKA ETŠ: Mladi Paraćinci ofarbali više od 1.000 jaja (FOTO)

Zorana Rašić

13. 04. 2026. u 13:56

PARAĆINSKE vernike koji su prisustvovali na Vaskrs služenju svečane liturgije u gradskoj Crkvi Svete Trojice obradovala su ukrašena vaskršnja jaja koja su potom dobili na dar zahvaljujući entuzijazmu učenika tamošnje Ekonomsko-trgovinske škole.

Foto: Fejsbuk/Ekonomsko-trgovinska škola Paraćin

Naime, na inicijativu Učeničkog parlamenta te ustanove i u dogovoru sa Crkvom koja je obezbedila 1.000 jaja, učenici sa smera budućih kuvara, uz podršku profesora i pomoćnog osoblja škole, uspeli su da na vreme uspešno ofarbaju sva jaja u tradicionalnu crvenu boju.

Jaja su podeljena, a kako je obelodanila škola, svako odeljenje je pre toga odabralo tri najlepša primerka za veliku školsku izložbu.

Po povrtaku sa raspusta biće organizovan izbor za najlepše ukrašeno jaje.

Drugi pišu

Pročitajte više

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa