VASKRŠNJA ČAROLIJA UČENIKA ETŠ: Mladi Paraćinci ofarbali više od 1.000 jaja (FOTO)

PARAĆINSKE vernike koji su prisustvovali na Vaskrs služenju svečane liturgije u gradskoj Crkvi Svete Trojice obradovala su ukrašena vaskršnja jaja koja su potom dobili na dar zahvaljujući entuzijazmu učenika tamošnje Ekonomsko-trgovinske škole.

Naime, na inicijativu Učeničkog parlamenta te ustanove i u dogovoru sa Crkvom koja je obezbedila 1.000 jaja, učenici sa smera budućih kuvara, uz podršku profesora i pomoćnog osoblja škole, uspeli su da na vreme uspešno ofarbaju sva jaja u tradicionalnu crvenu boju.

Jaja su podeljena, a kako je obelodanila škola, svako odeljenje je pre toga odabralo tri najlepša primerka za veliku školsku izložbu.

Po povrtaku sa raspusta biće organizovan izbor za najlepše ukrašeno jaje.