Srbija

OPET NA RASPOLAGANJU BICIKLI ZA IZNAJMLJIVANJE: U Novom Sadu počinje „NS bajk sezona“

Slobodan Bajić

31. 03. 2026. u 11:25

U Novom Sadu, sutra, u sredu 1. aprila, počinje 16. po redu sezona „NS bajk”, sistema za iznajmljivanje bicikala u organizaciji JKP „Parking servis“.

ОПЕТ НА РАСПОЛАГАЊУ БИЦИКЛИ ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ: У Новом Саду почиње „НС бајк сезона“

S.B.

Kako ističu u tom javnom preduzeću, novi korisnici mogu se registrovati u Ulici Filipa Višnjića broj 47 (Blagajna JKP „Parking servis”), radnim danima od 14 do 19 časova i subotom od 9 do 19 časova, ili na Bulevaru Mihajla Pupina broj 1,  kancelarija broj 206 na drugom spratu, radnim danima od 9 do 14 časova.

Registracija podrazumeva izradu korisničke kartice po ceni od 600 dinara, što omogućava iznajmljivanje bicikala po ceni od 30 dinara za sat vremena, odnosno 170 dinara za ceo dan.

I ove godine korisnici mogu da se opredele za sezonsku pretplatu po ceni od 1.100 dinara, što omogućava svakodnevno iznajmljivanje bicikala u trajanju od dva sata. Sezonska pretplata predstavlja najpovoljniju tarifu za registrovane korisnike koji bicikl koriste kao alternativni način prevoza u gradu. Više informacija o radu „NS bajk” sistema mogu se naći na adresi: www.nsbike.rs .

"LANE" UKIDA LISTU ČEKANJA: Ambasada SAD finansirala gradnju i opremanje novog vrtića u Valjevu

LISTE čekanja za upis u vrtiće u Valjevu više neće postojati, otvaranjem novog obdaništa "Lane", čiju je izgradnju i opremanje sa više od milion dolara finansirala Ambasada SAD kroz program humanitarne podrške Evropske komande Sjedinjenih Američkih Država (EUCOM). U novom vrtiću sa 11 savremeno opremljenih soba boraviće oko 250 mališana, a u punom kapacitetu počeće da radi za dva meseca, čim se završi prijem novih zaposlenih.

