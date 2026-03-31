Srbija

POZIV UMETNICIMA: Otvoren konkurs za učešće na 33. izložbi „Stvaraoci Opova“

Jelena Baljak

31. 03. 2026. u 16:45

GALERIJA „Jovan Popović“ iz Opova raspisala je konkurs za učešće na 33. izložbi „Stvaraoci Opova“, koja će biti održana od 22. maja do 21. juna.

ПОЗИВ УМЕТНИЦИМА: Отворен конкурс за учешће на 33. изложби „Ствараоци Опова“

Foto: Galerija Jovan Popović

Pravo učešća imaju svi koji su rođeni ili žive u opštini Opovo i bave se vizuelnom umetnošću: slikarstvom, grafikom, fotografijom, izradom skulptura i instalacija, animacijom, multimedijima i video-radovima.

Konkurs traje do 28. aprila, a jedan učesnik najviše može prijaviti tri rada.

Izložba „Stvaraoci Opova“ nastala je sa idejom da se na jednom mestu predstave svi lokalni stvaraoci iz Opova, Sefkerina, Barande i Sakula. Vremenom je iz skromne lokalne postavke prerasla u profesionalno organizovan događaj, koji prati stručni katalog i ozbiljna selekcija radova.

Danas predstavlja jednu od najznačajnijih kulturnih manifestacija u toj južnobanatskoj opštini.

"LANE" UKIDA LISTU ČEKANJA: Ambasada SAD finansirala gradnju i opremanje novog vrtića u Valjevu
“LANE” UKIDA LISTU ČEKANJA: Ambasada SAD finansirala gradnju i opremanje novog vrtića u Valjevu

LISTE čekanja za upis u vrtiće u Valjevu više neće postojati, otvaranjem novog obdaništa "Lane", čiju je izgradnju i opremanje sa više od milion dolara finansirala Ambasada SAD kroz program humanitarne podrške Evropske komande Sjedinjenih Američkih Država (EUCOM). U novom vrtiću sa 11 savremeno opremljenih soba boraviće oko 250 mališana, a u punom kapacitetu počeće da radi za dva meseca, čim se završi prijem novih zaposlenih.

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

