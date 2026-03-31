POZIV UMETNICIMA: Otvoren konkurs za učešće na 33. izložbi „Stvaraoci Opova“
GALERIJA „Jovan Popović“ iz Opova raspisala je konkurs za učešće na 33. izložbi „Stvaraoci Opova“, koja će biti održana od 22. maja do 21. juna.
Pravo učešća imaju svi koji su rođeni ili žive u opštini Opovo i bave se vizuelnom umetnošću: slikarstvom, grafikom, fotografijom, izradom skulptura i instalacija, animacijom, multimedijima i video-radovima.
Konkurs traje do 28. aprila, a jedan učesnik najviše može prijaviti tri rada.
Izložba „Stvaraoci Opova“ nastala je sa idejom da se na jednom mestu predstave svi lokalni stvaraoci iz Opova, Sefkerina, Barande i Sakula. Vremenom je iz skromne lokalne postavke prerasla u profesionalno organizovan događaj, koji prati stručni katalog i ozbiljna selekcija radova.
Danas predstavlja jednu od najznačajnijih kulturnih manifestacija u toj južnobanatskoj opštini.
