ĐORĐA OKREĆE LIST: Nova strategija italijanske premijerke
POSLE poraza na referendumu za promene u pravosudnom sistemu Italije, premijerka Đorđa Meloni menja strategiju.
Pored imenovanja novih ljudi u Vladi, umesto onih koji su podneli ostavke, manje pominje predsednika SAD Donalda Trampa, a sve glasnije govori građanima o stomaku i novčaniku.
Već je došlo do kresanja akciza na benzin i razdvajanja cena energije koja se proizvodi iz obnovljivih izvora u odnosu na fosilna, u prilog proizvodnji iz vetra i sunca.
Na spoljnopolitičkom planu teče distanciranje od Trampa, u saglasju sa glasačima, posebno iz njene partije, koji sve više iskazuju nepoverenje prema američkom predsedniku i ratu u Iranu. U Palati Kiđi je unutrašnje istraživanje pokazalo da bi 60 odsto glasača njene partije Itlijanska braća bilo saglasno da se krene ka uspostavljanju mira sa Rusijom i suspenduje vojna pomoć Ukrajini.
Vidljiva je i promena komunikacije sa Evropom, počevši od toga da je Evropski parlament izglasao nova pravila o repatrijaciji migranata u treće zemlje, čime je Rim odneo pobedu u pogledu legalnih centara za azilante.
"Porez na sunce": Izdavanje "stan na dan" pod lupom nadležnih u BIH
31. 03. 2026. u 23:15
TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo
31. 03. 2026. u 20:11
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
