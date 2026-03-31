Svet

ĐORĐA OKREĆE LIST: Nova strategija italijanske premijerke

Milica Ostojić

31. 03. 2026. u 21:46

POSLE poraza na referendumu za promene u pravosudnom sistemu Italije, premijerka Đorđa Meloni menja strategiju.

Foto: Printskrin Novosti

Pored imenovanja novih ljudi u Vladi, umesto onih koji su podneli ostavke, manje pominje predsednika SAD Donalda Trampa, a sve glasnije govori građanima o stomaku i novčaniku.

Već je došlo do kresanja akciza na benzin i razdvajanja cena energije koja se proizvodi iz obnovljivih izvora u odnosu na fosilna, u prilog proizvodnji iz vetra i sunca.

Na spoljnopolitičkom planu teče distanciranje od Trampa, u saglasju sa glasačima, posebno iz njene partije, koji sve više iskazuju nepoverenje prema američkom predsedniku i ratu u Iranu. U Palati Kiđi je unutrašnje istraživanje pokazalo da bi 60 odsto glasača njene partije Itlijanska braća bilo saglasno da se krene ka uspostavljanju mira sa Rusijom i suspenduje vojna pomoć Ukrajini.

Vidljiva je i promena komunikacije sa Evropom, počevši od toga da je Evropski parlament izglasao nova pravila o repatrijaciji migranata u treće zemlje, čime je Rim odneo pobedu u pogledu legalnih centara za azilante. 

"Porez na sunce": Izdavanje "stan na dan" pod lupom nadležnih u BIH

Uprava za indirektno oporezivanje BiH rečeno je za Novosti da su uradili analizu koja je pokazala da u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj iznajmljivača stambenih jedinica na kratak rok (stan na dan), koji nisu registrovani za PDV, iako dostupni podaci ukazuju da ostvaruju promet iznad zakonom propisanog praga za obaveznu registraciju.

31. 03. 2026. u 23:15

TRAMPU STIGAO ODOGOVOR IZ FRANCUSKE: Iznenađeni smo

FRANCUSKA je "iznenađena" kritikama američkog predsednika Donalda Trampa, koji je optužio Pariz da "ne sarađuje" u ratu protiv Irana time što je zabranila da avioni koji ka Izraelu prenose vojnu opremu lete kroz njen vazdušni prostor.

31. 03. 2026. u 20:11

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama