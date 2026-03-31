ĐORĐA OKREĆE LIST: Nova strategija italijanske premijerke

POSLE poraza na referendumu za promene u pravosudnom sistemu Italije, premijerka Đorđa Meloni menja strategiju.

Pored imenovanja novih ljudi u Vladi, umesto onih koji su podneli ostavke, manje pominje predsednika SAD Donalda Trampa, a sve glasnije govori građanima o stomaku i novčaniku.

Već je došlo do kresanja akciza na benzin i razdvajanja cena energije koja se proizvodi iz obnovljivih izvora u odnosu na fosilna, u prilog proizvodnji iz vetra i sunca.

Na spoljnopolitičkom planu teče distanciranje od Trampa, u saglasju sa glasačima, posebno iz njene partije, koji sve više iskazuju nepoverenje prema američkom predsedniku i ratu u Iranu. U Palati Kiđi je unutrašnje istraživanje pokazalo da bi 60 odsto glasača njene partije Itlijanska braća bilo saglasno da se krene ka uspostavljanju mira sa Rusijom i suspenduje vojna pomoć Ukrajini.

Vidljiva je i promena komunikacije sa Evropom, počevši od toga da je Evropski parlament izglasao nova pravila o repatrijaciji migranata u treće zemlje, čime je Rim odneo pobedu u pogledu legalnih centara za azilante.