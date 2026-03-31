SUD BIH OSPORAVA NADLEŽNOST MUP RS: Oštre reakcije iz Srpske na odluke iz Sarajeva
REPUBLIKA Srpska će preduzeti zakonom i ustavom predviđene mere čim bude objavljena odluka krnjeg Ustavnog suda BiH, kojom se tri člana Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima RS proglašavaju neustavnim, izjavio je ministar unutrašnjih poslova RS Željko Budimir.
Na poslednjoj sednici Ustavni sud BiH je osporio, između ostalog, i član Zakona o policiji RS kojim je bilo predviđeno da MUP Srpske neposredno ostvaruje međunarodnu saradnju.
Sud je zauzeo stav da je ta nadležnost isključivo u rukama državnih institucija, konkretno Direkcije za koordinaciju policijskih tela BiH.
Kako kaže ministar Budimir, ovakvo tumačenje u suštini predstavlja povratak na principe iz perioda neuspele reforme policije, kada je insistirano na jedinstvenom sistemu međunarodne saradnje pod kontrolom državnog nivoa.
- Krnji Ustavni sud BiH nije doneo odluku u skladu sa Ustavom i ovo još jedan napad na nadležnosti Srpske - poručio je Budimir.
Prema njegovim rečima, US BiH je napao nadležnost MUP za međunarodnu saradnju, i gde se,kako kaže, bukvalno, spoljni poslovi izjednačavaju sa međunarodnom saradnjom.
Reforma
MILORAD Kojić je podsetio da je prenošenje nadležnosti kada je u pitanju policija pre više godina blokirao predsednik SNSD Milorad Dodik.
- Ovo je novi pokušaj preko Ustavnog suda, koji sprovodi politike Bošnjaka, da se vrši reforma policije kroz male segmente kao što je i ovaj - zaključio je Kojić.
- Inostrani poslovi i međunarodna saradnja nisu isto. Dakle, davanje te vrste nadležnosti pomenutoj Direkciji pokušaj je urušavanja ustavnog sistema, odnosno reforme policije, što su hteli da urade 2007. Direkcija je nadležna za koordinaciju agencija BiH, ne u BiH - precizirao je Budimir.
Poslanik SNSD u PBiH BiH Milorad Kojić kaže da je očigledno Ustavni sud svesno pogrešno protumačio odredbu koja se odnosi na MUP RS i uspostavljanje međunarodne saradnje, a ne međunarodnih odnosa, kako to oni tumače.
- Ovde je potpuno jasno da ta Direkcija ne vrši koordinaciju unutar MUP RS, već samo na nivou BiH - istakao je Kojić.
Pojasnio je da se ne radi o uspostavljanju međunarodnih odnosa, već isključivo o međunarodnoj saradnji koja može biti na nivou visoke škole unutrašnjih poslova, koja može da ima saradnju sa nekim visokoškolskim ustanovama koje imaju isti program bilo koje zemlje.
Pogrešnim tumačenjem, dodao je Kojić, krnji Ustavni sud je ove odredbe želeo da podvede pod spoljnu politiku koja je nadležnost BiH.
