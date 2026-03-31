APRIL JE U VRŠCU MESEC ČISTOĆE: Akcija vršačkih komunalaca za lepši izgled grada

JKP „Drugi oktobar“ iz Vršca i ove godine organizuje tradicionalnu akciju „April – mesec čistoće“, sa ciljem unapređenja izgleda grada, zaštite životne sredine i podizanja svesti građana o značaju očuvanja čistoće.

Foto: JKP Drugi okrobar

Tokom aprila, ekipe Sektora održavanja javnih površina biće svakodnevno na terenu. Čistiće ulice i javne površine, odnositi ulični i kabasti otpad, prati ulice cisternama, kositi i održavati zelene javne površine i saditi drveće i cveće.

Po unapred utvrđenom rasporedu, svake sedmice će iz određenog gradskog kvarta odnositi i kabasti i zeleni otpad, koji građani mogu da ostave ispred svoje kuće. Takođe, posebnim vozilima će odnositi i elektronski otpad (televizore, računare, elektirčne uređaje…), što se službi mora unapred najaviti.

Predviđena je i organizacija dve akcije „Smanji otpad – doniraj odeću“, koje će tradicionalno biti upriličene na Agriko pijaci 9. i 30. aprila. Cilj je da se smanji taloženje teško razgradivog tekstila na deponiji i da se, istovremeno, pomogne onima kojima je ta odeća potrebna.