APRIL JE U VRŠCU MESEC ČISTOĆE: Akcija vršačkih komunalaca za lepši izgled grada
JKP „Drugi oktobar“ iz Vršca i ove godine organizuje tradicionalnu akciju „April – mesec čistoće“, sa ciljem unapređenja izgleda grada, zaštite životne sredine i podizanja svesti građana o značaju očuvanja čistoće.
Tokom aprila, ekipe Sektora održavanja javnih površina biće svakodnevno na terenu. Čistiće ulice i javne površine, odnositi ulični i kabasti otpad, prati ulice cisternama, kositi i održavati zelene javne površine i saditi drveće i cveće.
Po unapred utvrđenom rasporedu, svake sedmice će iz određenog gradskog kvarta odnositi i kabasti i zeleni otpad, koji građani mogu da ostave ispred svoje kuće. Takođe, posebnim vozilima će odnositi i elektronski otpad (televizore, računare, elektirčne uređaje…), što se službi mora unapred najaviti.
Predviđena je i organizacija dve akcije „Smanji otpad – doniraj odeću“, koje će tradicionalno biti upriličene na Agriko pijaci 9. i 30. aprila. Cilj je da se smanji taloženje teško razgradivog tekstila na deponiji i da se, istovremeno, pomogne onima kojima je ta odeća potrebna.
JADRU BOLjE KORITO: Sanacija zlata vredna
31. 03. 2026. u 19:17
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
