MIR, ZA LAKŠI OPORAVAK: Privremeno prihvatilište za životinje u Vršcu premešteno iz Gradskog parka u Mali rit

PRIVREMENO prihvatilište za divlje životinje i ptice, koje već petu godinu funkcioniše pri JKP „Drugi oktobar“ iz Vršca, premešteno je iz Gradskog parka u zaštićeno područje Mali rit, kod Prečistača otpadnih voda, gde povređene jedinke sada imaju mnogo bolje uslove za oporavak.

Foto: S.Ćosić

Novi kompleks čini osam volijera za smeštaj i lečenje životinja, kao i veliki kavez u kom će se ptice razletavati pre povratka u prirodu. Izgrađen je uz finansijsku podršku Pokrajinskog zavoda za zaštitu životne sredine, koji je prepoznao značaj vršačkog prihvatilišta, inače tek drugog takvog u Vojvodini, posle Palića.

Tu je dosad izlečeno više stotina životinja, mahom ptica, koje su pronađene u zaštićenim područjima Vršačke planine, Deliblatska peščara, Labudovo okno i PIO „Karaš – Nera“, ili su ih građani pronašli na putu, njivi, u svojim domovima.

-Ptice su sada, praktično, u svom okruženju, daleko od gradske buke, što im mnogo znači za brži oporavak. Dobro je i to što ćemo, nakon izlečenja, baš na ovom mestu moći da ih vratimo u prirodu, jer je većina njih i dospela kod nas iz ravničarskih predela – kaže vršački rendžer Milivoj Vučanović, koji sa kolegama svakodnevno brine o ovim privremenim stanarima.

Foto: S.Ćosić

Trenutno se tu oporavlja desetak ptica, koje pretežno imaju povređena krila. Neke će uspeti da se vrate u prirodu, a neke će, nažalost, ostati invalidi.

-Takve ptice ostaju kod nas, dok im, u saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode, ne pronađemo neko stalno boravište, poput zoološkog vrta. Njih ne možemo pustiti na slobodu, jer ne mogu same da se snađu za hranu, a bile bi i lak plen predatorima – dodaje Vučanović.

On napominje da povrede sa kojima im životinje dolaze uglavnom nisu teže prirode, ali bi one bile kobne po njih, ukoliko se ne bi zalečile. Zato apeluje na građane da zovu službu „Zelenilo“ kad god naiđu na povređenu životinju, kako bi im, uz preporuku veterinara, oni pružili adekvatnu pomoć.

Foto: S.Ćosić

ZDRAVSTVENI KARTONI

SVAKA povređena životinja ima svoju dokumentaciju. U prvom kartonu se beleži gde je, kada i u kakvom stanju pronađena, u drugom se svakodnevno evidentira tok lečenja, a na kraju dobija otpusnu listu, u kojoj piše kada je i gde vraćena u prirodu.