INĐIJCI NAJBOLJI NA VRŠAČKIM PLANINAMA: Neverovatni vremenski uslovi pratili učesnike treking lige

ORGANIZATORI Vojvođanske treking lige danas su objavili konačnu rang listu takmičenja održanog 28. marta na Vršačkim planinama, pod sloganom „Sa vetrom u leđa“.

Foto: PK Železničar Vršac

Bilo je to 2. kolo Vojvođanske treking lige i 1. kolo Treking i trejl lige Srbije, na kom je pobedu ostvario PK „Železničar“ iz Inđije.

U apsolutnom plasmanu Inđijci su bili prvi, na drugo mesto plasirao se PSK „Balkan“ iz Beograda, a treći je bio PEK „Gora“ iz Kragujevca. U bodovanju za pokrajinsko takmičenje, posle inđijskog „Železničara“ plasirali su se PD „Almani Mons Adventures“ iz Novog Sada i PK „Borkovac“ iz Rume.

Vršačko takmičenje, inače, slovi za jedno od najzahtevnijih u Vojvodini, a ove godine je pred oko 400 učesnika stavilo nove neplanirane izazove – vremenske prilike, koje su bile više nego nepovoljne.

Od jutarnjih sati učesnike je pratila magla i sitna kiša, a kako su se kilometri odmotavali sustigle su ih i munje i gromovi, jak pljusak, pa čak i grad. Ipak, uspeli su da uz podršku organizatora i volontera prevaziđu sve izazove i sigurno stignu na cilj.

Takmičenje je organizovano na tri staze (mala staza od 12,5 kilometara, srednja staza od 24 kilometra i velika staza od 32,9 kilometara), za koje gosti kažu da su bile markirane na vrhunskom nivou, a zadovoljni su i kontrolnim tačkama i mestima za okrepu. Posebne pohvale uputili su iskusnom vršačkom planinaru Đorđu Gugi, inače direktoru trke u Vršcu.