"E ONDA SAM ZNAO DA SAM POGODIO..." Fudbaler Srbije Strahinja Pavlović nakon spektakularnog gola protiv Saudijske Arabije
Fudbalski reprezentativac Srbije Strahinja Pavlović izjavio je večeras da je zadovoljan pobedom od 2:1 protiv Saudijske Arabije u prijateljskom meču koji je odigran u Bačkoj Topoli.
Pavlović je postigao gol makazicama u 66. minutu.
"Išao sam da uhvatim makazice, nisam ni video gol, pao sam na leđa. Saigrači su se radovali, kao i publika i onda sam znao da sam pogodio. Bitan gol u pravo vreme, uzeli smo kontrolu i rešili utakmicu", rekao je Pavlović posle meča za TV Arena sport.
On je nedavno postigao gol za ekipu Milana.
"Ovaj za selekciju Srbije je uvek najlepši, igrati za svoju zemlju je uvek prioritet. Žao mi je što sam u prvom poluvremenu imao sličan volej kao kada sam postigao gol za Milan, ali sam promašio. Hteo sam da pokažem da onaj iz kluba nije bio slučajan", dodao je srpski fudbaler.
Pavlović je naveo da je zadovoljan pobedom protiv Saudijske Arabije.
"Imao sam zadatak da pokušavam da iznesem loptu i napravim pas. Nisam zadovovoljan kako smo delovali u odbrani, morali smo to bolje. Mnogo puta su stizali pred naš gol, bolje moramo pozadi, da više trčimo. Drugo poluvreme je bilo bolje. Možemo da budemo zadovoljni pobedom", zaključio je Pavlović.
Preporučujemo
Komentari (0)