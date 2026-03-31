JADRU BOLJE KORITO: Sanacija zlata vredna

Vladimir Mitrić

31. 03. 2026. u 19:17

Sanacija korita reke Jadar kod Draginca, Velikog Sela i Bradića, koju je učinilo JVP „Srbijavode“, urodilo je plodom. 

Posle prošlogodišnjih poplava, u tom delu Vukovog kraja, bila su značajna oštećenja, zbog čega su sprovedeni kapitalni radovi na uređenju i zaštiti korita. U Dragincu je izgrađena obaloutvrda u dužini od oko 600 metara, dok su u Bradiću i Velikom Selu uređene zone prelaza preko reke, čime je povećana protočnost i ponovo omogućen normalan saobraćaj.

Tokom obilnih padavina krajem marta potvrđeno je da su radovi koje je realizovalo JVP „Srbijavode“ dali očekivani efekat. Vodotok je bio stabilniji, rizik od izlivanja smanjen, a domaćinstva u ovom delu Jadra su bezbednija.

Uporedo sa radovima na Jadru, JVP „Srbijavode“ uredilo je i obaloutvrdu na reci Štiri u naselju Voćnjak, čime je dodatno ojačana zaštita tog područja od bujičnih voda.

Dodatni doprinos dalo je i čišćenje taložnice u Trbušnici, gde je uklonjeno oko pet hiljada kubika nanosa. Ove radove finansirao je grad Loznica, a efekti su takođe vidljivi tokom poslednjih padavina.

Stručnjaci su ocenili da su pravovremeno planirane i stručno izvedene mere značajno smanjile rizik od poplava i doprinele dugoročnoj zaštiti ljudi, imovine i infrastrukture.

Upućen je i poziv sugrađanima da ne bacaju otpad u reke i kanale, jer takvo ponašanje može da grozi protok vode i umanjiti efekat izvedenih radova.

Drugi pišu

Najnovije iz rubrike

“LANE” UKIDA LISTU ČEKANJA: Ambasada SAD finansirala gradnju i opremanje novog vrtića u Valjevu
"LANE" UKIDA LISTU ČEKANJA: Ambasada SAD finansirala gradnju i opremanje novog vrtića u Valjevu

LISTE čekanja za upis u vrtiće u Valjevu više neće postojati, otvaranjem novog obdaništa "Lane", čiju je izgradnju i opremanje sa više od milion dolara finansirala Ambasada SAD kroz program humanitarne podrške Evropske komande Sjedinjenih Američkih Država (EUCOM). U novom vrtiću sa 11 savremeno opremljenih soba boraviće oko 250 mališana, a u punom kapacitetu počeće da radi za dva meseca, čim se završi prijem novih zaposlenih.

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore