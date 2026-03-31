Politika

MILOŠ VUČEVIĆ O INCIDENTIMA ISPRED ZGRADE REKTORATA: Za blokadere Univerzitet je baza pobune protiv države (VIDEO)

В.Н.

31. 03. 2026. u 21:29

POVODOM današnjih incidenata ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu oglasio je predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević.

Foto: Tanjug

Kako je rekao, blokaderi nastavljaju sa destrukcijom, nasrćući na Kapetan Mišino zdanje i policiju. 

- Organi MUP-a samo pokušavaju da utvrde činjenice o tragičnoj smrti studentkinje Filozofskog fakulteta, ali za blokadere Rektorat Univerziteta u Beogradu nije teritorija Srbije, nego baza pobune protiv države. Policija brani svoje kolege odgovarajući na brutalne napade minimalnom silom, dok blokaderi ne biraju sredstva kojima će napasti i vređaju srpske policajce, državu i predsednika, a sve u ime nedodirljivosti Vladana Đokića - poručio je Vučević. 

Prema njegovim rečima, ovo sramotno nasilje još je jedan u nizu dokaza da blokaderi ne mare ni za živote studenata, ni za pravdu i istinu, već ih zanima samo rušenje mira i poretka i nametanje ideologije podela i mržnje, preko uzurpacije institucija i nasilja nad svakim koji, poput policijskih službenika, ostaje veran svojoj Otadžbini i brani njene zakone. 

- Srbija će pobediti! -  zaključio je lider naprednjaka.

CSG IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ZA CELU 2025. GODINU: Prihodi iznad očekivanja, marže u skladu sa IPO projekcijama

