MILOŠ VUČEVIĆ O INCIDENTIMA ISPRED ZGRADE REKTORATA: Za blokadere Univerzitet je baza pobune protiv države (VIDEO)

POVODOM današnjih incidenata ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu oglasio je predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević.

Kako je rekao, blokaderi nastavljaju sa destrukcijom, nasrćući na Kapetan Mišino zdanje i policiju.

— Miloš Vučević (@milos_vucevic) March 31, 2026

- Organi MUP-a samo pokušavaju da utvrde činjenice o tragičnoj smrti studentkinje Filozofskog fakulteta, ali za blokadere Rektorat Univerziteta u Beogradu nije teritorija Srbije, nego baza pobune protiv države. Policija brani svoje kolege odgovarajući na brutalne napade minimalnom silom, dok blokaderi ne biraju sredstva kojima će napasti i vređaju srpske policajce, državu i predsednika, a sve u ime nedodirljivosti Vladana Đokića - poručio je Vučević.

Prema njegovim rečima, ovo sramotno nasilje još je jedan u nizu dokaza da blokaderi ne mare ni za živote studenata, ni za pravdu i istinu, već ih zanima samo rušenje mira i poretka i nametanje ideologije podela i mržnje, preko uzurpacije institucija i nasilja nad svakim koji, poput policijskih službenika, ostaje veran svojoj Otadžbini i brani njene zakone.

- Srbija će pobediti! - zaključio je lider naprednjaka.