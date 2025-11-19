DIJABETES – NEZVANIČNA PANDEMIJA 21. VEKA: U Paraćinu održana tribina o ovoj bolesti (FOTO)
U CILjU podrške, razmene iskustava i druženja, novosadsko udruženje „Diaverzum“ koje okuplja osobe sa dijabetesom organizovalo je sinoć u gradu na Crnici u sali RISC-a tribinu o toj bolesti za sve zanteresovane.
Kako se na prezentaciji na početku događaja čulo, u u Srbiji više od 12 odsto stanovništva ima dijabetes, što je preko 800.000 ljudi, a mnogi i ne znaju da ga imaju, rekao je tom prilikom Aleksa Atanacković, jedan od osnivača udruženja. Brojke su zaista alarmantne.
Zainteresovana publika mogla je tokom prezentacije da čuje mnoge važne informacije o šećernoj bolesti – kako nastaje, koje su razlike imeđu dijabetesa tipa 1 i 2, ali i kako živeti sa tom bolešću držeći je pod kontrolom bez većih životnih ograničenja.
O razmeri ove bolesti dovoljno govori podatak da se očekuje da bude proglašena pandemijom 21. veka.
Pre početka tribine svako od posetilaca mogao je, po želji, da proveri svoj nivo šećera u krvi, a prezentacija je nastavljena razgovorom koji je pokazao veliku zainteresivanost Paraćinaca za ovu temu budući da u tom gradu u državnim zdravstvenim ustanovama ne postoji savetovalište za dijabetes, niti radi endokrinolog, pa su oboleli najčešće prepušteni sami sebi, zbog čega je najavljena inicijativa za osnivanje udruženja.
- Imamo pedesetak članova, među kojima i maloletne dece. Naš cilj je da se međusobno povežemo, družimo i pomažemo jedni drugima razmenjujući iskustva. Poruka naših tribina je da dijabetes ne treba shvatiti kao životno ograničenje, ali je važno da ga držimo pod kontrolom i sve posmatrao sa neke vedrije strane – rekao je Atanacković.
