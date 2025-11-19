DIJABETES – NEZVANIČNA PANDEMIJA 21. VEKA: U Paraćinu održana tribina o ovoj bolesti (FOTO)

U CILjU podrške, razmene iskustava i druženja, novosadsko udruženje „Diaverzum“ koje okuplja osobe sa dijabetesom organizovalo je sinoć u gradu na Crnici u sali RISC-a tribinu o toj bolesti za sve zanteresovane.

Kako se na prezentaciji na početku događaja čulo, u u Srbiji više od 12 odsto stanovništva ima dijabetes, što je preko 800.000 ljudi, a mnogi i ne znaju da ga imaju, rekao je tom prilikom Aleksa Atanacković, jedan od osnivača udruženja. Brojke su zaista alarmantne.

Zainteresovana publika mogla je tokom prezentacije da čuje mnoge važne informacije o šećernoj bolesti – kako nastaje, koje su razlike imeđu dijabetesa tipa 1 i 2, ali i kako živeti sa tom bolešću držeći je pod kontrolom bez većih životnih ograničenja.

O razmeri ove bolesti dovoljno govori podatak da se očekuje da bude proglašena pandemijom 21. veka.

Pre početka tribine svako od posetilaca mogao je, po želji, da proveri svoj nivo šećera u krvi, a prezentacija je nastavljena razgovorom koji je pokazao veliku zainteresivanost Paraćinaca za ovu temu budući da u tom gradu u državnim zdravstvenim ustanovama ne postoji savetovalište za dijabetes, niti radi endokrinolog, pa su oboleli najčešće prepušteni sami sebi, zbog čega je najavljena inicijativa za osnivanje udruženja.

Aleksa Atanacković, jedan od troje gostujućih predstavnika „Diaverzuma", podsetio je da su to udruženje osnovali pre nešto više od dve godine nakon jednog od kampova Dijabetološkog saveza Srbije.

- Imamo pedesetak članova, među kojima i maloletne dece. Naš cilj je da se međusobno povežemo, družimo i pomažemo jedni drugima razmenjujući iskustva. Poruka naših tribina je da dijabetes ne treba shvatiti kao životno ograničenje, ali je važno da ga držimo pod kontrolom i sve posmatrao sa neke vedrije strane – rekao je Atanacković.