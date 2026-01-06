HEGSET ISMEJAO RUSKU PVO U VENECUELI: Ti sistemi se nisu se pokazali baš efikasnim, zar ne? (VIDEO)

AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset ismejao je efikasnost ruskih sistema protivvazdušne odbrane raspoređenih u Venecuela, nakon što su američke specijalne snage izvele operaciju hapšenja Nikolas Maduro u Karakas.

AP Photo/Alex Brandon

Tokom govora posvećenog uspehu američkih snaga, šef Pentagona istakao je, kako je naveo, nemoć ruske vojne tehnologije.

Prema njegovim rečima, izuzetna profesionalnost američkih vojnika omogućila im je da zadatak izvrše bez smetnji.

- Pre tri noći u centru Karakasa, u Venecueli, videli smo gotovo 200 najboljih američkih vojnika kako deluju u samom središtu grada. Ti ruski sistemi protivvazdušne odbrane nisu se pokazali baš efikasnim, zar ne? – izjavio je Hegset.

Hegseth mocks Russians



Hegseth: Three nights ago in downtown Caracas in Venezuela, 200 of our best Americans went in. Those Russian air defenses didn’t work so well, did they?



We grabbed an indicted fugitive wanted by U.S. justice without a single American killed. pic.twitter.com/Nq7dgsPiPk — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) January 5, 2026

Američka operacija u Venecueli trenutno je jedna od glavnih tema u međunarodnim bezbednosnim krugovima, a Vašington je koristi kao dokaz tehnološke nadmoći svojih oružanih snaga u odnosu na ruska odbrambena rešenja.