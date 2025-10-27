„ŠAPAT DŽUNGLE“ KRAJ IBRA: Muralom oplemenjen zapušteni podzemni prolaz u Kraljevu

Kao što je i najavljeno, nakon što je tokom Strit-arta minulog leta muralom pod nzivom „Šapat džungle“ ukrašen jedan zid podzemnog prolaza kod strog mosta preko Ibra u centru Kraljeva, ovih dana oplemenjen je i drugi zid.

KC Ribnica/R.Matović

Tako je, zhvaljujući ovdašnjem Kulturnom centru „Ribnica“ i umetnici Jeleni Vićentić, ovaj zapušteni podzemni prolaz u blizni desne obale Ibra ukrašen pastelnim koloritom predimenzioniranih životinja izazivajući odobravanje i osmehe stanovnika ovog kraljevačkog naselja.

- Svakodnevno tuda idem i vraćam se sa posla i drago mi je što se neko konačno setio da unese vedrinu i svetlost u ovaj tamni, zapušteni prolaz – kaže Radica S. iz obližnjeg naselja nadajući se da će mural biti sačuvan od „naleta raznih umetnika druge vrste“.