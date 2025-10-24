Srbija

„LETNJI“ PLJUSAK JUTROS U PARAĆINSKOJ OPŠTINI: Evo šta kažu podaci sa stanica udruženja „PN meteo“

Зорана Рашић
Zorana Rašić

24. 10. 2025. u 11:41

POSLE najnovijeg širenja lokalne mreže automatskih meteoroloških stanica udruženja „PN meteo“, Paraćin sada ima najgušću mrežu stanica u Srbiji, sa koje se očitavaju zanimljivi meteorološki podaci.

Foto: Z. Rašić

Ovog oktobarskog jutra evidentiran je na većini stanica pravi letnji pljusak nakon što su juče na pojedinim lokacijama zabeležene letnje temperature od čak 25 stepeni.

Najviše kiše palo je u obližnjem Sisevcu – 20,3 mm, a zatim u Donjoj Mutnici i Stubici. Najmanje je palo u Svojnovu – 8,9.

Padavine su merile sve aktivne meteorološke stanice na teritoriji opštine Paraćin, a do kraja godine biće ih ukupno 26 – najavili su iz udruženja „PN meteo“.

