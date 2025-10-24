„LETNJI“ PLJUSAK JUTROS U PARAĆINSKOJ OPŠTINI: Evo šta kažu podaci sa stanica udruženja „PN meteo“
POSLE najnovijeg širenja lokalne mreže automatskih meteoroloških stanica udruženja „PN meteo“, Paraćin sada ima najgušću mrežu stanica u Srbiji, sa koje se očitavaju zanimljivi meteorološki podaci.
Ovog oktobarskog jutra evidentiran je na većini stanica pravi letnji pljusak nakon što su juče na pojedinim lokacijama zabeležene letnje temperature od čak 25 stepeni.
Najviše kiše palo je u obližnjem Sisevcu – 20,3 mm, a zatim u Donjoj Mutnici i Stubici. Najmanje je palo u Svojnovu – 8,9.
Padavine su merile sve aktivne meteorološke stanice na teritoriji opštine Paraćin, a do kraja godine biće ih ukupno 26 – najavili su iz udruženja „PN meteo“.
