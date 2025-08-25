Srbija

SEĆANJE NA VUKASA: Planinarski pohod na Stolove narednog vikenda

Goran Ćirović

25. 08. 2025. u 11:18

U organizaciji Planinarsko-sportskog društva „Gvozdac“ iz Kraljeva, u nedelju, 31. avgusta, biće održana planinarska akcija na Stolovima, poviše grada na Ibru, u znak sećanja na prošle godine preminulog Milutina Vukosavljevića Vukasa, istaknutog planinara, hodočasnika, sportiste, velikog humaniste i predsednika ovdašnjeg Dobrooljnog vatrogasnog društva.

СЕЋАЊЕ НА ВУКАСА: Планинарски поход на Столове наредног викенда

G.Šljivić

Kako je najavljeno, skup učesnika ovog, svojevrsnog memorijalnog pohoda na Stolove, planiran je u 8 sati u Planinarskom domu u Brezni, odakle će krenuti pešačenje poznatom stazom „Narcisu u pohode“ pored Ponoraca do Dobre bukve i vodozhvata, izgrađenog upravo na Vukasovu inicijativu. Nakon toga, stazom dugačkom sedam kilometara, planinare očekuje uspon od oko 300 metara na Čukar, na nadmorskoj visini od 984 metara.

- Ovu stazu smo odabrali jer je tu bilo Vukasovo poslednje planinarenje sa svijim unukama, kao i sa nama na obeležavanju staze za akciju „Putem srpske vojske“. Osim toga, sa Čukara se pruža pogled na Dom u Brezni i na veliki krst od 33 metra na Usovici, podignutog ponajviše zahvaljujući velikom Vukasovom zalaganju i upornosti – poručuju iz PSD „Gvozdac“ pozivajući planinare i zaljubljenike u prirodu da im se pridruže u ovoj akciji.

G.Šljivić

Krst na Stolovima

