JOŠ JEDNA SISEVAČKA LIKOVNA KOLONIJA: Jubilarno 50. izdanje od 15. do 22. avgusta na Grzi

Зорана Рашић
Zorana Rašić

13. 08. 2025. u 13:08

OVOGODIŠNjE izdanje Sisevačke likovne kolonije počeće u petak, 15. avgusta okupljanjem umetnika-učesnika u paraćinskom Kulturnom centru, nakon čega će umetnici naredne dane, do 22. avgusta, provesti stvarajući na Grzi.

ЈОШ ЈЕДНА СИСЕВАЧКА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА: Јубиларно 50. издање од 15. до 22. августа на Грзи

Foto: Z. Rašić

Kolonija će proteći u znaku obeležavanja velikog jubileja – pola veka kontinuiranog održavanja jedne od najstarijih likovnih kolonija u Srbiji i regionu, zbog čega će u Galeriji Kulturnog centra istovremeno biti postavljena i izložba  „Retrospektiva – prvih 50 godina“.

Nastavak obeležavanja pedesete godišnjice sledi u oktobru, kada će na istom mestu biti predstavljena izložba sa radovima nastalim na ovogodišnjoj koloniji, kao i retrospektivni katalog posvećen poluvekovnom trajanju.

Pored niza drugih aktivnosti, u planu je i centralna svečanost istim povodom, navode u Kulturnom centru.

