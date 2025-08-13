JOŠ JEDNA SISEVAČKA LIKOVNA KOLONIJA: Jubilarno 50. izdanje od 15. do 22. avgusta na Grzi

OVOGODIŠNjE izdanje Sisevačke likovne kolonije počeće u petak, 15. avgusta okupljanjem umetnika-učesnika u paraćinskom Kulturnom centru, nakon čega će umetnici naredne dane, do 22. avgusta, provesti stvarajući na Grzi.

Foto: Z. Rašić

Kolonija će proteći u znaku obeležavanja velikog jubileja – pola veka kontinuiranog održavanja jedne od najstarijih likovnih kolonija u Srbiji i regionu, zbog čega će u Galeriji Kulturnog centra istovremeno biti postavljena i izložba „Retrospektiva – prvih 50 godina“.

Nastavak obeležavanja pedesete godišnjice sledi u oktobru, kada će na istom mestu biti predstavljena izložba sa radovima nastalim na ovogodišnjoj koloniji, kao i retrospektivni katalog posvećen poluvekovnom trajanju.

Pored niza drugih aktivnosti, u planu je i centralna svečanost istim povodom, navode u Kulturnom centru.