JOŠ JEDNA SISEVAČKA LIKOVNA KOLONIJA: Jubilarno 50. izdanje od 15. do 22. avgusta na Grzi
OVOGODIŠNjE izdanje Sisevačke likovne kolonije počeće u petak, 15. avgusta okupljanjem umetnika-učesnika u paraćinskom Kulturnom centru, nakon čega će umetnici naredne dane, do 22. avgusta, provesti stvarajući na Grzi.
Kolonija će proteći u znaku obeležavanja velikog jubileja – pola veka kontinuiranog održavanja jedne od najstarijih likovnih kolonija u Srbiji i regionu, zbog čega će u Galeriji Kulturnog centra istovremeno biti postavljena i izložba „Retrospektiva – prvih 50 godina“.
Nastavak obeležavanja pedesete godišnjice sledi u oktobru, kada će na istom mestu biti predstavljena izložba sa radovima nastalim na ovogodišnjoj koloniji, kao i retrospektivni katalog posvećen poluvekovnom trajanju.
Pored niza drugih aktivnosti, u planu je i centralna svečanost istim povodom, navode u Kulturnom centru.
PRVA DUGOROČNA PROGNOZA STRUČNjAKA: Evo kada će pasti sneg u Srbiji i kakva zima čeka Evropu
PREMA prvim prognozama evropskih stručnjaka sa sajta Severe Weather Europe, zimu 2025/2026 obeležiće uticaj slabe faze La Ninje i verovatno slabiji polarni vrtlog. Ovo znači dinamičnije kretanje atmosferskog pritiska, što može omogućiti hladnije dane u Evropi, ali i u SAD i Kanadi.
13. 08. 2025. u 09:59
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
