ČOVEČNOST NA DELU: U Paraćinu za nedelju zakazan humanitarni šahovski turnir
OMLADINSKI šahovski klub „Paraćin“ u saradnji sa Fondacijom „Anja Radonjić“ organizovaće u nedelju, 17. avgusta, šahovski rapid turnir.
Kako je najavio Saša Javtić, međunarodni šahovski sudija i glavni realizator ovog takmičenja, sav prihod od kotizacije biće uplaćen u humanitarne svrhe.
Rapid rejting turnir igraće se u formatu 10+5, a domaćin i ove jednodnevne šahovske manifestacije biće Bazeni „Prestiž“.
Turnir počinje u 10 sati. Sve informacije mogu se dobiti putem telefona 063/85-41-101.
