Srbija

ČOVEČNOST NA DELU: U Paraćinu za nedelju zakazan humanitarni šahovski turnir

Зорана Рашић
Zorana Rašić

13. 08. 2025. u 12:27

OMLADINSKI šahovski klub „Paraćin“ u saradnji sa Fondacijom „Anja Radonjić“ organizovaće u nedelju, 17. avgusta, šahovski rapid turnir.

ЧОВЕЧНОСТ НА ДЕЛУ: У Параћину за недељу заказан хуманитарни шаховски турнир

Foto: Fejsbuk/Saša Jevtić

Kako je najavio Saša Javtić, međunarodni šahovski sudija i glavni realizator ovog takmičenja, sav prihod od kotizacije  biće uplaćen u humanitarne svrhe.

Rapid rejting turnir igraće se u formatu 10+5, a domaćin i ove jednodnevne šahovske manifestacije biće Bazeni „Prestiž“.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Turnir počinje u 10 sati.  Sve informacije mogu se dobiti putem telefona 063/85-41-101.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

DELIJE OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)
Fudbal

0 9

"DELIJE" OVO NISU OČEKIVALE: Evo šta su poljski huligani ostavili na Marakani (FOTO)

Crvena zvezda i Leh igrali su u utorak revanš meč kvalifikacija za UEFA Ligu šampiona u fudbalu, a u Beograd su tim povodom stigli ne samo huligani koji bodre klub iz Poznanja, već i njihovi "koalicioni partneri" iz drugih poljskih navijačkih grupa. I, iako su većim delom dana oni mirno boravili u srpskoj prestonici, u jednom trenutku su napravili probleme, a za sobom su na kraju ostavili i poruku.

13. 08. 2025. u 12:35

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

LETNJI KAMP ZA MLADE U KNIĆU: Jačanje veza srpske dece iz dijaspore sa otadžbinom
Srbija

0 0

LETNJI KAMP ZA MLADE U KNIĆU: Jačanje veza srpske dece iz dijaspore sa otadžbinom

U opštini Knić pored Kragujevca i ove godine se održava Kamp mladih iz dijaspore. Više od 160 mladih srpskog porekla iz sedam evropskih zemalja boraviće u ovoj šumadijskoj opštini do 17. avgusta. Ovo je jedan od 26 kampova mladih iz dijaspore koji će biti organizovani u Srbiji i okupiti 6.500 mladih srpskog porekla iz svih krajeva sveta. Kamp u Kniću je otvorio Đorđe Milićević, ministar bez portfelja zadužen za saradnju sa dijasporom.

14. 08. 2025. u 14:35

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: Parni valjak večeras sprema senzaciju usred Edinburga

PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga