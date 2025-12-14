ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, iznedrila je i jednu nesvakidašnju situaciju koja ima veze sa sportom. Jer, najnovije sportske vesti iz Rusije tiču se ukrajinske šampionke, koja je osujećena u pokušaju terorističkog napada.
Dok dobar deo sveta prati šta se dešava na isteku četvrte godine ovog krvavog sukoba (najnovije vesti iz Ukrajine uživo možete da pratite na posebnoj stranici portala "Novosti" - kliknite OVDE), sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta.
Ruska novinska agencija "RIA Novosti" je najpre kratko javila:
"Ukrajinska šampionka u dizanju tegova osuđena je za pokušaj atentata na ruskog oficira.
Julija Lemeščenko je, prema istražiteljima, najpre digla u vazduh tornjeve dalekovoda u Sankt Peterburgu, a kasnije je otputovala u Voronjež, gde je planirala atentat na visokorangiranog vojnog oficira. Napravila je eksplozivnu napravu, ali je pritvorena"
Sada se saznalo još nešto o njoj, pa i da je osuđena na 19 godina strogog zatvora
"Ukrajinski agent 'Lufi planirao terorističke napade u blizini Voronježa
Službenici FSB-a su utvrdili da je ruska državljanka Julija Lemeščenko popunila upitnik u Telegram botu koji pripada terorističkoj organizaciji 2023. godine, nakon čega su je kontaktirali predstavnici ukrajinskih obaveštajnih službi.
Pod njihovim nadzorom, ona je prošla specijalnu obuku, nakon čega je poslata u Voronjež da vrši sabotaže i terorističke napade na infrastrukturne objekte. Sama je proizvodila eksploziv, ali su je službenici FSB-a uhvatili i osuđena je po nekoliko članova Krivičnog zakonika na 19 godina zatvora u zatvorskoj koloniji maksimalne bezbednosti.
Ruski FSB podseća da ukrajinske obaveštajne službe nastavljaju aktivno da pretražuju društvene mreže i aplikacije za razmenu poruka u potrazi za potencijalnim počiniocima terorističkih napada i sabotaža. U Rusiji, takva saradnja nosi krivične kazne, uključujući i doživotni zatvor.
Video snimak koji je pred vama je objavljen od strane Centra za odnose sa javnošću FSB-a", navodi se u pomenutoj objavi, koja je i sledi:
Ukrajinski mediji donose malo više detalja o njoj.
- Volim ovu zemlju, beskrajno volim Harkov - tako je glasila završna izjava u odbrani ukrajinske šampionke u pauerliftingu na suđenju za dizanje u vazduh tornja dalekovoda.
Julija Lemeščenko (42) jeste ruska državljanka, ali se 2014. godine sa porodicom preselila iz Voronježa u Harkov. Tamo je počela da se bavi dizanjem tegova i postala je ukrajinska šampionka 2021. godine.
Nakon početka ratnog sukoba, otišla je u Nemačku, zatim se vratila, a u proleće 2024. godine, u Kijevu, prošla je obuku za gađanje, upravljanje dronom i pripremu i postavljanje eksploziva. Zatim je otputovala u Rusiju preko trećih zemalja.
U oktobru je Lemeščenkova digla u vazduh tornjeve dalekovoda u blizini Sankt Peterburga, a zatim je pratila komandanta vazduhoplovne baze, pukovnika Alekseja Lobodu, kog su Ukrajinci optuživali za bombardovanjem Harkova, u Voronježu.
Pritvorena je u januaru 2025.
Lemeščenkova nije negirala tačke optužbe, ali je rekla da se ne smatra krivom „sa moralnog stanovišta“.
Ako vas zanima sport, ne samo ruski, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".
Na sasvim ste dobrom mestu.
BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju
Preporučujemo
RUSIJA U NEVERICI: UEFA joj naprasno poslala milione evra, raduje se i Srbija!
14. 12. 2025. u 12:27
ŠOKANTNE TVRDNjE! "Bogdan Bogdanović je imao problema sa Pešićem"
14. 12. 2025. u 10:23
MILANEZI OVE SEZONE NE ZNAJU SA NOVAJLIJAMA U LIGI: Jedan podatak ipak raduje navijače - evo šta se poslednji put desilo u šampionskoj sezoni
SA željom da uveća prednost na vrhu tabele Serije A, Milan će nastaviti borbu za Skudeto u nedelju popodne, kada na stadionu "Đuzepe Meaca" dočekuje Sasuolo.
14. 12. 2025. u 07:00
ZVEZDA UKRAJINE PROBALA DA UBIJE RUSKOG PUKOVNIKA: Rusija ne prašta! Evo šta se desilo ukrajinskoj šampionki
Rat u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, iznedrila je i jednu nesvakidašnju situaciju koja ima veze sa sportom. Jer, najnovije sportske vesti iz Rusije tiču se ukrajinske šampionke, koja je osujećena u pokušaju terorističkog napada.
14. 12. 2025. u 16:00
PEJAKOVIĆ: Srbi su skupo platili LAŽ o Jugoslaviji, koja traje od '45 i plaćaćemo je još
GLUMAC Nikola Pejaković oduševljava publiku širom regiona ulogom Momčila u seriji "Tvrđava", koja se bavi ratnim devedesetim i raspadom nekadašnje države Jugoslavije.
13. 12. 2025. u 15:33
Komentari (0)