EVO KO JE HEROJ O KOM DANAS PRIČA CEO SVET: Sprečio mnogo veći masakr

U TERORISTIČKOM napadu koji se dogodio danas na plaži Bondi u Sidneju, a u kojem je poginulo 12 osoba, uključujući i jednog napadača, jedan civil odigrao je ključnu ulogu u zaustavljanju jednog od terorista.

Reč je o Ahmedu al Ahmedu (43), lokalnom malom preduzetniku i vlasniku prodavnice sa voćem, koji je u haotičnim okolnostima uspeo fizički da savlada i razoruža jednog od dvojice naoružanih muškaraca, piše news.com.au.

Napad se dogodio tokom javnog okupljanja povodom Hanuke, u trenutku kada je područje oko Bondi plaže bilo prepuno građana i turista zbog božićnih događanja.

Dvojica napadača otvorila su vatru na okupljene, nakon čega je policija pokrenula opsežnu sigurnosnu operaciju i proglasila incident terorističkim činom.

The hero's name was Ahmed El Ahmad.

Confirmed by the news:

43 year old father of two, fruit shop owner in Sutherland.

Truly the Unsung warrior of Australia #bondibeach #Australia pic.twitter.com/CsKLAMmWyO — Rana Y. (@YogeshRanaChd) December 14, 2025

Prema policijskim i medijskim izveštajima, Ahmed se u trenutku pucnjave nalazio u blizini parkinga. Na dostupnim snimcima vidi se kako se sklonio iza vozila, a zatim, u jednom trenutku, prilazi napadaču s leđa i ulazi u kratki fizički sukob. Uspeo je da mu oduzme sačmaricu, nakon čega se napadač povukao, a Ahmed ostao na mestu događaja do dolaska policije.

UPDATE: The hero of Bondi has been named. He is Ahmed el Ahmed, a 43 year old fruit shop owner who grabbed the gun off one of the terrorists, he was subsequently shot in the leg and shoulder by another terrorist. Praying that his surgery goes well. He is currently in hospital. pic.twitter.com/lf2TCNkPpY — Samara Gill (@SamaramGill) December 14, 2025

Tokom intervencije Ahmed je ranjen s dva hica te je prevezen u bolnicu, gde mu je pružena lekarska pomoć i najavljena operacija. Članovi porodice potvrdili su da je bio svestan i komunikativan nakon događaja.

Istovremeno, drugi napadač nalazio se na uzdignutom delu saobraćajnice u blizini plaže, gde je razmenjivao vatru s policijom. Jedan od napadača na kraju je usmrćen, dok je drugi, teško povređen, priveden i hospitalizovan, prenosi Jutarnji.

Prema službenim podacima policije Novog Južnog Velsa, u napadu je poginulo 12 osoba, uključujući jednog napadača, dok je 29 ljudi povređeno. Istragu vodi antiteroristička jedinica, a područje je satima bilo zatvoreno zbog sigurnosnih provera i sumnje na eksplozivne naprave.

(Telegraf)