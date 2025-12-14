EVO KO JE HEROJ O KOM DANAS PRIČA CEO SVET: Sprečio mnogo veći masakr
U TERORISTIČKOM napadu koji se dogodio danas na plaži Bondi u Sidneju, a u kojem je poginulo 12 osoba, uključujući i jednog napadača, jedan civil odigrao je ključnu ulogu u zaustavljanju jednog od terorista.
Reč je o Ahmedu al Ahmedu (43), lokalnom malom preduzetniku i vlasniku prodavnice sa voćem, koji je u haotičnim okolnostima uspeo fizički da savlada i razoruža jednog od dvojice naoružanih muškaraca, piše news.com.au.
Napad se dogodio tokom javnog okupljanja povodom Hanuke, u trenutku kada je područje oko Bondi plaže bilo prepuno građana i turista zbog božićnih događanja.
Dvojica napadača otvorila su vatru na okupljene, nakon čega je policija pokrenula opsežnu sigurnosnu operaciju i proglasila incident terorističkim činom.
Prema policijskim i medijskim izveštajima, Ahmed se u trenutku pucnjave nalazio u blizini parkinga. Na dostupnim snimcima vidi se kako se sklonio iza vozila, a zatim, u jednom trenutku, prilazi napadaču s leđa i ulazi u kratki fizički sukob. Uspeo je da mu oduzme sačmaricu, nakon čega se napadač povukao, a Ahmed ostao na mestu događaja do dolaska policije.
Tokom intervencije Ahmed je ranjen s dva hica te je prevezen u bolnicu, gde mu je pružena lekarska pomoć i najavljena operacija. Članovi porodice potvrdili su da je bio svestan i komunikativan nakon događaja.
Istovremeno, drugi napadač nalazio se na uzdignutom delu saobraćajnice u blizini plaže, gde je razmenjivao vatru s policijom. Jedan od napadača na kraju je usmrćen, dok je drugi, teško povređen, priveden i hospitalizovan, prenosi Jutarnji.
Prema službenim podacima policije Novog Južnog Velsa, u napadu je poginulo 12 osoba, uključujući jednog napadača, dok je 29 ljudi povređeno. Istragu vodi antiteroristička jedinica, a područje je satima bilo zatvoreno zbog sigurnosnih provera i sumnje na eksplozivne naprave.
(Telegraf)
