BLOKIRAN ZAHTEV PRIŠTINE ZA PRIJEM U EU! Protivljenje članica koje ne priznaju tzv. Kosovo

ZAHTEV tzv. Kosova za prijem u Evropsku uniju, i dalje nije uzet u razmatranje, zbog protivljenja država članica koje ga nisu priznale. Svaki pokušaj da se u okviru Saveta EU pokrene rasprava o aplikaciji nailazi na blokadu, a poslednji takav primer zabeležen je prošle sedmice, kada se Slovačka usprotivila, prenosi Koha.

Foto: Shutterstock

Zbog takve prakse, tzv. Kosovo ostaje jedino u Evropi koje je apliciralo za članstvo u EU, a čiji zahtev Savet nikada nije razmatrao. Ukoliko zaključci Saveta EU za opšta pitanja o proširenju budu usvojeni u predloženom obliku, oni će se baviti brojnim pitanjima vezanim za tzv. Kosovo, uključujući obaveze u dijalogu i procenu napretka, ali bez ikakvog formalnog osvrta na samu aplikaciju za članstvo.

Prema diplomatskim izvorima, pojedina predsedavanja Savetom EU pokušavala su da pokrenu pitanje zahteva tzv. Kosova, ali su ti pokušaji brzo obustavljeni zbog protivljenja država nepriznavača. Tako se i aktuelno predsedavanje Danske završava bez ikakvog pomaka po ovom pitanju. Nakon Danske, predsedavanje preuzima Kipar, koji je među državama koje se snažno protive priznanju tzv. Kosova, što dodatno smanjuje šanse za napredak.

Evropska komisija je, s druge strane, izrazila spremnost da započne izradu mišljenja o tome da li tzv. Kosovo ispunjava uslove za dobijanje statusa kandidata, ali samo ukoliko dobije mandat od Saveta EU. Da bi se procedura pokrenula, potrebna je saglasnost svih država članica da se Komisiji poveri takav zadatak.

(Koha)