ZA VIOLETIN ŽIVOT: Karikaturista Slaviša Ševrt prvi put u humanoj misiji u Vranju

ČUVENI karikaturista Slaviša Ševrt gostovaće u Vranju u toku ponedeljak i utorka, kako bi pomogao veliku humanitarnu akciju “Za Violetin život”.

Foto:Budi human

Poznati karikaturista i trostruki dobitnik nagrade “Pjer” pridružio se nizu humanitarnih akcijia i tokom svog gostavanja u Vranju crtaće karikature za sve zainteresovane.

Prva humanitarna akcija zakazana je za ponedeljak 11. Avgusta sa početkom do 18 časova u lokalnom kafiću, dok će drugog dana poznati karikaturista biće na Trgu Staniše Stošića u centru Vranja.

Iz organizacije pozivaju sve zainteresovane da učestvuju u humanitarnoj akciji. Cena karikature iznosi 1000 dinara, a ostatak cene “po meri srce”.

Humanitarna fondacija “Budi human” - Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Violetu Bojković (1968). 2021. godine usled lečenja virusa Covid 19 došlo je do sumnje lekara na drugu bolest prilikom čega je CT pregledom ustanovljena dijagnoza tumora glave pankreasa (C25 Neoplasma malignum pancreatis).

Izvršeno je operativno lečenje holecistektomija sa holedohotomijom i bilio-digestivnom anastomozom. Lečenje je nastavljeno hemoterapijama u 4 ciklusa a zatim i zračenjem X nožem u predelu pankreasa. Uočene su nodularne promene u operativnoj loži kao i promena u sv jetre sa intenzivnom akumulacijom FDG koja ima PET/CT karakteristike sekundarnog depozita osnovne bolesti. S obzirom da terapije ne daju željene rezultate a bolest je u progresiji potrebno je da Violeta što pre nastavi lečenje u inostranstvu. Sredstva su joj potrebna za genetska ispitivanja radi određivanja imunoterapije, specijalističke preglede, laboratorijske analize, imunoterapije, izradu personalizovane vakcine, putne troškove kao i za troškove smeštaja u toku lečenja.