PREDLOZI DO 1. SEPTEMBRA: Kraljevčani i ove godine dodeljuju nagrade zaslužnim građanima

Kraljevčani će i ove godine tradicionalno dodeliti nagrade i priznanja svojim zaslužnim građanima i organizacijama.

G.Šljivić

Komisija za nagrade i priznanja Skupštine grada pozvala je pojedince, preduzeća i ustanove, kao i ovdašnja udruženja, klubove i organizacije da svoje obrazložene, pisane predloge ovogodišnjih dobitnika dostave najkasnije do 1. septembra.

Uz zvanje počasnog građanina i Oktobarsku nagradu dodeljuju se i diplome zaslužnog građanina, preduzeća i ustanove, sportske organizacije, obrazovne ustanove, zaslužnog udruženja, kao i specijalna nagrada za podsticaj humanosti „Milomir Glavčić“.

Predlog dobitnika Komisija će dostaviti odbornicima lokalnog parlamenta na usvajanje, a priiznanja laureatima tradicionalno će biti uručena na svečanoj sednici na Kraljevdan, 7. oktobra, Dan grada Kraljeva.