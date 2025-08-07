Srbija

PREDLOZI DO 1. SEPTEMBRA: Kraljevčani i ove godine dodeljuju nagrade zaslužnim građanima

Goran Ćirović

07. 08. 2025. u 13:02

Kraljevčani će i ove godine tradicionalno dodeliti nagrade i priznanja svojim zaslužnim građanima i organizacijama.

ПРЕДЛОЗИ ДО 1. СЕПТЕМБРА: Краљевчани и ове године додељују награде заслужним грађанима

G.Šljivić

Komisija za nagrade i priznanja Skupštine grada pozvala je pojedince, preduzeća i ustanove, kao i ovdašnja udruženja, klubove i organizacije da svoje obrazložene, pisane predloge ovogodišnjih dobitnika dostave najkasnije do 1. septembra.

Uz zvanje počasnog građanina i Oktobarsku nagradu dodeljuju se i diplome zaslužnog građanina, preduzeća i ustanove, sportske organizacije, obrazovne ustanove, zaslužnog udruženja, kao i specijalna nagrada za podsticaj humanosti „Milomir Glavčić“.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Predlog dobitnika Komisija će dostaviti odbornicima lokalnog parlamenta na usvajanje, a priiznanja laureatima tradicionalno će biti uručena na svečanoj sednici na Kraljevdan, 7. oktobra, Dan grada Kraljeva.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: Nije dovoljno jak! Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
Svet

0 0

ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?

MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.

06. 08. 2025. u 16:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NEBOJŠA ZA NEZABORAV: Policajac koji je poginuo na Kosmetu 1998 dobio ulicu
Srbija

0 0

NEBOJŠA ZA NEZABORAV: Policajac koji je poginuo na Kosmetu 1998 dobio ulicu

U ZNAK sećanja na policajca Nebojšu Savića iz sela Manjak kod Vladičinog Hana, koji je pre 27 godina poginuo na Kosovu i Metohiji u sukobu sa teroristima OVK, jedna ulica u zavičaju nosiće njegovo ime. Tokom prigodne svečanosti, tablu sa novim nazivom ulice otkrio je Nebojšin sin Milovan, koji se oca i ne seća, jer je tada bio još beba.

07. 08. 2025. u 16:53

SVETA PETKA TRNOVA OKUPLJA POLA REGIONA: Vernici ne zaboravljaju Hram Svete prepodobne mučenice Paraskeve u Vranju
Srbija

0 0

SVETA PETKA TRNOVA OKUPLJA POLA REGIONA: Vernici ne zaboravljaju Hram Svete prepodobne mučenice Paraskeve u Vranju

KAO i mnogih minulih godina, i ove noći između 7. i 8. avgusta brojni hodočasnici iz regiona - Severne Makedonije, Bugarske, sa Kosova i Metohije... - "slivali" su se ka Hramu Svete prepodobne mučenice Paraskeve u Vranju. I, svi su želeli da se na praznik Svete Petke Trnove pomole u bogomolji koja je rušena, na čijim temeljima se gradila džamija, a zatim je ponovo postala pravoslavni objekat.

07. 08. 2025. u 16:50

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju