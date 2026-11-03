Bahčešehir ne prestaje da dominira! Novi trijumf za izabranike Saše Đorđevića
Košarkaši Baščešehira nastavili su sjajan niz u Evrokupu, pošto su na gostovanju savladali Ulm rezultatom 96:82 u utakmici petog kola grupe D. Tim Saše Đorđevića stigao je tako do četvrte pobede i osamio se na čelu tabele.
Zapaženu ulogu u novom trijumfu turskog sastava imali su srpski reprezentativac Aleksa Avramović i nekadašnji košarkaš Partizana Mateuš Ponitka.
Avramović je za samo 15 minuta na parketu postigao 15 poena, uz gotovo besprekoran šut za dva poena (5/5). Pogodio je jednu trojku iz tri pokušaja, dok je sa linije slobodnih bacanja bio precizan dva puta iz tri pokušaja. Svoj učinak upotpunio je sa dve ukradene lopte i indeksom korisnosti 19.
Luka Mitrović je za 14 minuta provedenih na parketu zabeležio šest poena, dva skoka i dve asistencije, uz indeks korisnosti 10.
Odličnu partiju pružio je i Ponitka, koji je meč završio sa 18 poena, tri skoka i četiri ukradene lopte. Posebno se istakao u šutu za dva poena, gde je imao maksimalan učinak – 4/4.
U pobedničkom timu značajan doprinos dali su i Kavano sa 16 poena i devet skokova, kao i Vilijams, koji je upisao 11 poena i 13 skokova. Rid je takođe bio dvocifren sa 15 postignutih poena.
Baščešehir je kontrolu nad utakmicom preuzeo praktično posle uvodnih minuta. Ulm je otvorio susret serijom 6:0, ali su gosti brzo pronašli ritam i do kraja prve četvrtine stigli do izjednačenja – 19:19.
U nastavku je ekipa Saše Đorđevića potpuno preuzela inicijativu i izgradila veliku prednost, koja je u jednom trenutku dostigla čak 21 poen.
Ipak, domaćin se nije predavao. Ulm je postepeno smanjivao zaostatak i početkom poslednje deonice prišao na svega tri poena razlike (68:65), čime je uneo neizvesnost u završnicu.
Baščešehir je, međutim, pokazao kvalitet i iskustvo kada je bilo najpotrebnije. Gosti su zaustavili nalet nemačkog predstavnika, ponovo uspostavili kontrolu i serijom poena odbili poslednji pokušaj preokreta.
Na kraju su zasluženo slavili sa 96:82 i nastavili pohod ka nokaut fazi Evrokupa, uz čvrsto držanje prve pozicije u grupi D.
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