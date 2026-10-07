Tip fudbal

I OVO SMO JUČE POGODILI: Evo današnjeg "GG" tiketa redakcije Tipa

В.М.

07. 10. 2026. u 07:11

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SJAJAN je utorak iza naših tipstera koji su odlično prognozirali.

И ОВО СМО ЈУЧЕ ПОГОДИЛИ: Ево данашњег ГГ тикета редакције Типа

Sportfoto Zink / Wolfgang Zink / imago sportfotodienst / Profimedia

Pogođeni tiket "čekirajte" OVDE, a evo i novih predloga.

Utorak

13.00 Šenžen juniors - Guandong GZ pauver GG (1.50)

20.00 Standard Lijež U23 - Renesans Mons GG (1.85)
20.30 Kartagina - Mursija GG (1.87)

Ukupna kvota: 5.19

 

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"Ona je već snimala slobodnije scene, a ja..." Kako je Desimir govorio o intimnim kadrovima sa Snežanom u "Srećnim ljudima"

POSTOJE glumci čije ime publika zauvek veže za jedno lice, jednu porodicu i jednu televizijsku priču. Desimiru Stanojeviću dogodilo se upravo to. Iako je iza sebe imao decenije pozorišta, desetine zahtevnih uloga, mjuzikle, režije i čitav jedan umetnički život pre televizijske slave, za generacije gledalaca zauvek je ostao Vukašin Golubović iz „Srećnih ljudi“.

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