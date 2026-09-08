Ceo tim zavisi od nje: Ko je Srpkinja koja je oduševila Amerikance?

Lepa Teodora brinjira na terenu

Foto: Instagram/krickovic_t

Američka sportska javnost ostala je očarana partijama mlade srpske odbojkašice Teodore Kričković, koja ove sezone dominira na terenima koledž lige. Kao tehničar ekipe Univerziteta Indijana, Teodora je postala ključna figura tima, a mediji je već opisuju kao "motor koji pokreće napad Indijane".

Teodora nije slučajno dospela u centar pažnje. Iza nje je već impresivna debitantska godina u kojoj je izabrana u prvi tim "Big Ten" konferencije, kao i u najbolji tim brucoša. Bila je jedan od glavnih razloga zašto je njen tim prošle sezone oborio mnoge rekorde programa.

Osim što briljira u SAD, Kričkovićeva je ovog leta predvodila reprezentaciju Srbije do 22 godine na Evropskom prvenstvu. Kao kapiten "orlica", oko vrata je okačila srebrnu medalju, nakon što je Srbija u velikom finalu poražena od Italije.

Glavni trener Indijane, Stiv Erd, ima samo reči hvale za srpsku odbojkašicu, ističući njenu ulogu lidera na terenu.

– Ona je posebna. Kada postane veliki lider, biće jedna od najboljih igračica u celoj konferenciji. Radi na tome, a znamo koliko je teško doći u novu zemlju i potpuno se prilagoditi – izjavio je Erd nakon jedne od pobeda.

Koliko je Teodora važna za igru svog tima najbolje pokazuje statistika. U tri pobede koje je Indijana ostvarila ove sezone, Srpkinja je imala najmanje 45 asistencija po meču. S druge strane, u dva poraza taj broj je bio duplo manji (22 i 24), što jasno ukazuje na to da cela igra tima zavisi od njene kreacije.

Američki analitičari ističu da se napad Indijane gradi isključivo oko nje i njene sposobnosti da uposli saigračice u pravo vreme.

Nakon pet odigranih utakmica na strani, Teodora i njene saigračice konačno će izaći pred svoje navijače u Indijani. Ove nedelje ih očekuju dueli protiv timova "Cal Poly" i "Eastern Illinois", što će biti poslednja provera pred početak glavne sezone u "Big Ten" konferenciji.