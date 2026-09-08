Ostali sportovi

Ceo tim zavisi od nje: Ko je Srpkinja koja je oduševila Amerikance?

М.М.

08. 09. 2026. u 13:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Lepa Teodora brinjira na terenu

Цео тим зависи од ње: Ко је Српкиња која је одушевила Американце?

Foto: Instagram/krickovic_t

Američka sportska javnost ostala je očarana partijama mlade srpske odbojkašice Teodore Kričković, koja ove sezone dominira na terenima koledž lige. Kao tehničar ekipe Univerziteta Indijana, Teodora je postala ključna figura tima, a mediji je već opisuju kao "motor koji pokreće napad Indijane".

Teodora nije slučajno dospela u centar pažnje. Iza nje je već impresivna debitantska godina u kojoj je izabrana u prvi tim "Big Ten" konferencije, kao i u najbolji tim brucoša. Bila je jedan od glavnih razloga zašto je njen tim prošle sezone oborio mnoge rekorde programa.

Osim što briljira u SAD, Kričkovićeva je ovog leta predvodila reprezentaciju Srbije do 22 godine na Evropskom prvenstvu. Kao kapiten "orlica", oko vrata je okačila srebrnu medalju, nakon što je Srbija u velikom finalu poražena od Italije.

Glavni trener Indijane, Stiv Erd, ima samo reči hvale za srpsku odbojkašicu, ističući njenu ulogu lidera na terenu.

Ona je posebna. Kada postane veliki lider, biće jedna od najboljih igračica u celoj konferenciji. Radi na tome, a znamo koliko je teško doći u novu zemlju i potpuno se prilagoditi – izjavio je Erd nakon jedne od pobeda.

Koliko je Teodora važna za igru svog tima najbolje pokazuje statistika. U tri pobede koje je Indijana ostvarila ove sezone, Srpkinja je imala najmanje 45 asistencija po meču. S druge strane, u dva poraza taj broj je bio duplo manji (22 i 24), što jasno ukazuje na to da cela igra tima zavisi od njene kreacije.

Američki analitičari ističu da se napad Indijane gradi isključivo oko nje i njene sposobnosti da uposli saigračice u pravo vreme.

Nakon pet odigranih utakmica na strani, Teodora i njene saigračice konačno će izaći pred svoje navijače u Indijani. Ove nedelje ih očekuju dueli protiv timova "Cal Poly" i "Eastern Illinois", što će biti poslednja provera pred početak glavne sezone u "Big Ten" konferenciji.


 

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NAJSTROŽE ČUVANA OPERACIJA: Budanov objavio slike sa Crvenog trga
Svet

0 0

NAJSTROŽE ČUVANA OPERACIJA: Budanov objavio slike sa Crvenog trga

NEKADAŠNjI šef ukrajinske vojne obaveštajne službe (GUR) i sadašnji šef Kabineta predsednika, Kirilo Budanov, povodom Dana vojne obaveštajne službe objavio je fotografije sa nekih od najstrože čuvanih akcija te agencije, među kojima se našao i prizor snimljen na samom Crvenom trgu u Moskvi

08. 09. 2026. u 13:13

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Odbojkašice Srbije stigle u Beograd, odbojkaši im priredili iznenađenje na dočeku (FOTO)

Odbojkašice Srbije stigle u Beograd, odbojkaši im priredili iznenađenje na dočeku (FOTO)