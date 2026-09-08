Odbojkaši spremni za Evropsko prvenstvo: Srbija u petak počinje takmičenje, evo ko je prvi rival
EVROPSKO prvenstvo za odbojkaše, 34. po redu, koje će se održati u Finskoj, Italiji, Bugarskoj i Rumuniji počinje u sredu i trajaće do 26. septembra.
Kontinentalno takmičenje biće otvoreno sutra od 19 časova u Sofiji utakmicom prvog kola grupe B između Bugarske i Severne Makedonije.
Odbojkaši Srbije igraće u grupi C u Tampereu protiv Estonije, Finske, Holandije, Belgije i Danske.
"Orlovi" će prvi meč na Evropskom prvenstvu odigrati u petak od 19 časova protiv Estonije. Izabranici Georgea Krecua će drugi duel na kontinentalnom šampionatu odigrati u nedelju, 13. septembra od 17 sati protiv Finske, a dan kasnije sastaće se od 16 časova sa Holandijom.
Srbija će četvrtu utakmicu u Tampereu odigrati u sredu, 16. septembra od 16 sati protiv Danske, a poslednji meč u grupi imaće dan kasnije protiv Belgije, takođe od 16 časova.
Rumunski stručnjak odredio je sastav koji će igrati na ovom takmičenju. Na spisku se nalaze:
Tehničari: Nikola Jovović, Aleksa Batak;
Korektori: Dražen Luburić, Veljko Mašulović;
Libera: Vukašin Ristić, Stefan Negić;
Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza;
Primači servisa: Marko Ivović, Miran Kujundžić, Pavle Perić i Lazar Marinović.
U stručnom štabu su, pored Krecua, statističari Đorđe Pejić, Kasper Jakub Nalepka i Mihau Mateuš Mjenkus, kondicioni trener Matijas Rebeles Kioći, fizioterapeuti Ivan Ružić i Danijel Petrović, kao i tim menadžer Edin Škorić.
Selekcije iz C grupe će u osmini finala Evropskog prvenstva igrati protiv reprezentacija iz A grupe, Italije, Slovenije, Češke, Grčke, Švedske i Slovačke, koje će svoje mečeve igrati u Napulju i Modeni.
U B grupi, u Sofiji, pored Bugarske i Severne Makedonije igraće i Poljska, Portugalija, Ukrajina i Izrael, a u D grupi u Klužu Rumunija, Francuska, Letonija, Nemačka, Švajcarska i Turska.
Plasman u osminu finala izboriće po četiri najbolje plasirane reprezentacije iz svake grupe. Mečevi osmine finala i četvrtfinala odigraće se u Torinu i Sofiji, a utakmice polufinala i mečevi za medalje u Milanu.
Šampion Evrope izboriće učešće na Olimpijskim igrama 2028. u Los Anđelesu.
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