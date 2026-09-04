NOVA GLAVOBOLJA ZA ŽELJKA OBRADOVIĆA: Nakon Hejsa-Dejvisa i Nana povredio se još jedan košarkaš!

Nove glavobolje za Željka Obradovića. Na prijateljskoj utakmici između Panatinaikosa i Marusija (86:97) povredio se još jedan košarkaš "zelenih".

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Nakon Hejsa Dejvisa i Kendrika Nana Panatinaikos je ostao i bez Nikosa Rogavopulosa.

“Rogavopulos je prebačen u bolnicu „Igeja“, gde je podvrgnut detaljnim pregledima kako bi se utvrdio stepen povrede. U ovom trenutku još nema preciznijih informacija o ozbiljnosti problema niti o tome koliko bi 25-godišnji košarkaš mogao da odsustvuje”, prenela je grčka “Gazzetta”.

Podsetimo, Hejsa Dejvisa neće biti oko mesec i po dana, dok Nana čeka i duža pauza pa se očekuje da bude spreman tek za peto ili šesto kolo Evrolige.