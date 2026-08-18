SRBIJA OBEZBEDILA NOVU MEDALJU! Jovana Devetaković u polufinalu Evropskog prvenstva!
Još jedan veliki uspeh srpskog boksa na Evropskom prvenstvu za omladince i omladinke do 19 godina!
Jovana Devetaković izborila je plasman u polufinale i Srbiji donela drugu sigurnu medalju na šampionatu Evrope u Loznici.
Srpska reprezentativka je u četvrtfinalnom duelu bila bolja od Grkinje Dimitre Kapsimali, čime je napravila još jedan veliki korak ka evropskom zlatu i potvrdila da Srbija pred domaćom publikom ima ozbiljne adute za sam vrh evropskog boksa.
Plasmanom među četiri najbolje bokserke svoje kategorije, Devetaković je već obezbedila medalju, ali se ambicije tu ne završavaju. U polufinalu će pokušati da napravi još jedan veliki korak i izbori borbu za evropsko zlato.
Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da se prvenstvo održava upravo u Srbiji, u Loznici, pred domaćom publikom. Jovana je tako postala još jedan od simbola sjajne generacije mladih srpskih boksera koja se na domaćem terenu bori za evropske medalje.
Srbija sada ima najmanje dve sigurne medalje na Evropskom prvenstvu u Loznici!
Jovana Devetaković ide dalje – polufinale je tu, medalja je osigurana, a napad na evropsko finale tek počinje.
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