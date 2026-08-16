"GROBARI" NA NOGAMA! Partizan doveo beka, i to kakvog!
Reprezentativac Portorika Itan Tompson novi je košarkaš Partizana, saopštio je danas beogradski klub.
Tompson (27) je sa Partizanom potpisao dvogodišnji ugovor.
"Američki bek koji nastupa za reprezentaciju Portorika, osmi je igrač koji je ovog leta pojačao crno-bele. U redove Partizana, Tompson dolazi iz Indijana Pejsersa. Osim u NBA, nekadašnji igrač Oregon Stejt koledža je nastupao u razvojnoj ligi, gde je bio i saigrač Karlika Džounsa u filijali Čikago Bulsa. Njegov otac Stiven je igrao u NBA ligi, dok je stariji brat, Stiven junior, takođe branio boje nacionalnog tima Portorika", navodi se na sajtu "crno-belih".
Reprezentativac Portorika je prošle sezone u NBA ligi prosečno beležio sedam poena, 2,1 skok i 1,8 asistencija, dok je u Razvojnoj NBA ligi imao učinak 26,9 poena, 6,9 skokova i 5,6 asistencija.
Partizan će 25. septembra dočekati Olimpiju iz Milana u prvom kolu Evrolige.
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