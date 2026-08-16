Košarka

"GROBARI" NA NOGAMA! Partizan doveo beka, i to kakvog!

Танјуг

16. 08. 2026. u 10:07

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Reprezentativac Portorika Itan Tompson novi je košarkaš Partizana, saopštio je danas beogradski klub.

ГРОБАРИ НА НОГАМА! Партизан довео бека, и то каквог!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Tompson (27) je sa Partizanom potpisao dvogodišnji ugovor.

"Američki bek koji nastupa za reprezentaciju Portorika, osmi je igrač koji je ovog leta pojačao crno-bele. U redove Partizana, Tompson dolazi iz Indijana Pejsersa. Osim u NBA, nekadašnji igrač Oregon Stejt koledža je nastupao u razvojnoj ligi, gde je bio i saigrač Karlika Džounsa u filijali Čikago Bulsa. Njegov otac Stiven je igrao u NBA ligi, dok je stariji brat, Stiven junior, takođe branio boje nacionalnog tima Portorika", navodi se na sajtu "crno-belih".

Reprezentativac Portorika je prošle sezone u NBA ligi prosečno beležio sedam poena, 2,1 skok i 1,8 asistencija, dok je u Razvojnoj NBA ligi imao učinak 26,9 poena, 6,9 skokova i 5,6 asistencija.

Partizan će 25. septembra dočekati Olimpiju iz Milana u prvom kolu Evrolige.

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