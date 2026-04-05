ZNA SE KO JE DOKTOR KOŠARKE! Jokić sa ova dva poteza srušio San Antonio (VIDEO)

DENVER Nagetsi su savladali San Antonio. U Bol Areni viđena je prava drama, a meč je rešen u produžetku. Kao i obično. Odlučujući faktor bio je Nikola Jokić.

Standardno je dobar bio Jokić. Meč je završio sa 40 poena, osam skokova i 13 asistencija. Posebno se istakao u momentima odluke, još jednom pokazavši da mu danas na košarkaškom terenu nema ravnog.

Kada je delovalo da je poraz neminovnost, proradio je taj srpski inat.

Šest sekundi pre kraja regularnog dela, Jokić je asistirao Eronu Gordonu za izjednačenje i ulazak u produžetak, nakon što je Viktor Vembanjama promašio šut za pobedu Sparsa.

Odlučujući trenutak dogodio se 30 sekundi pre kraja produžetka. Nakon izgubljene lopte svog tima, Jokić je uspeo da preseče dodavanje protivnika, a potom je u sledećem napadu poenima definitivno rešio pitanje pobednika.

ANDANDO, SEM FAZER ESFORÇO



A BOLA CORRE, O JOKIC PENSA



O MELHOR JOGADOR DA DÉCADA DE 2020 ESTÁ DANDO UMA AULA pic.twitter.com/nsjDD3pgS7 — Brooklyn Guy (@BrooklynGuyNBA) April 4, 2026

