Košarka

ZNA SE KO JE DOKTOR KOŠARKE! Jokić sa ova dva poteza srušio San Antonio (VIDEO)

Новости онлајн

05. 04. 2026. u 08:58

DENVER Nagetsi su savladali San Antonio. U Bol Areni viđena je prava drama, a meč je rešen u produžetku. Kao i obično. Odlučujući faktor bio je Nikola Jokić.

FOTO: Tanjug/ap

Standardno je dobar bio Jokić. Meč je završio sa 40 poena, osam skokova i 13 asistencija. Posebno se istakao u momentima odluke, još jednom pokazavši da mu danas na košarkaškom terenu nema ravnog. 

Kada je delovalo da je poraz neminovnost, proradio je taj srpski inat. 

Šest sekundi pre kraja regularnog dela, Jokić je asistirao Eronu Gordonu za izjednačenje i ulazak u produžetak, nakon što je Viktor Vembanjama promašio šut za pobedu Sparsa.

Odlučujući trenutak dogodio se 30 sekundi pre kraja produžetka. Nakon izgubljene lopte svog tima, Jokić je uspeo da preseče dodavanje protivnika, a potom je u sledećem napadu poenima definitivno rešio pitanje pobednika.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

