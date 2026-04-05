NAŠE JEDINICE PRONAŠLE SU EKSPLOZIV RAZORNE MOĆI Vučić hitno razgovarao sa Orbanom: Sve pronađeno u blizini gasne infrastrukture
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.
- Upravo sam završio telefonski razgovor sa mađarskim premijerom @orbanviktor, u kojem sam ga upoznao sa prvim rezultatima istrage naših vojno-policijskih organa, u vezi sa ugrožavanjem kritične gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku.
Naše jedinice pronašle su eksploziv razorne moći i štapine neophodne za njegovo aktiviranje. Obavestio sam premijera Orbana da ćemo ga informisati o daljem toku istrage. - istakao je Vučić.
Podsetimo, kako smo prvi ekskluzivno objavili vojska i policije na teritoriji opštine Kanjiža pronašli su sumnjive predmete u neposrednoj blizini gasovoda. Pretraga terena je i dalje u toku, a angažovano je 140 pripadnika Vojske Srbije i policije. Više o tome KLIKOM OVDE!
Preporučujemo
VUČIĆ O VLADANU ĐOKIĆU: On može da bude papa, političar, ali rektor nije! (VIDEO)
05. 04. 2026. u 19:05
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
