NAŠE JEDINICE PRONAŠLE SU EKSPLOZIV RAZORNE MOĆI Vučić hitno razgovarao sa Orbanom: Sve pronađeno u blizini gasne infrastrukture

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

- Upravo sam završio telefonski razgovor sa mađarskim premijerom @orbanviktor, u kojem sam ga upoznao sa prvim rezultatima istrage naših vojno-policijskih organa, u vezi sa ugrožavanjem kritične gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku.

Naše jedinice pronašle su eksploziv razorne moći i štapine neophodne za njegovo aktiviranje. Obavestio sam premijera Orbana da ćemo ga informisati o daljem toku istrage. - istakao je Vučić.

Podsetimo, kako smo prvi ekskluzivno objavili vojska i policije na teritoriji opštine Kanjiža pronašli su sumnjive predmete u neposrednoj blizini gasovoda. Pretraga terena je i dalje u toku, a angažovano je 140 pripadnika Vojske Srbije i policije.