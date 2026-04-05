Politika

NAŠE JEDINICE PRONAŠLE SU EKSPLOZIV RAZORNE MOĆI Vučić hitno razgovarao sa Orbanom: Sve pronađeno u blizini gasne infrastrukture

В.Н.

05. 04. 2026. u 09:35

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom.

НАШЕ ЈЕДИНИЦЕ ПРОНАШЛЕ СУ ЕКСПЛОЗИВ РАЗОРНЕ МОЋИ Вучић хитно разговарао са Орбаном: Све пронађено у близини гасне инфраструктуре

Foto: Printscreen

- Upravo sam završio telefonski razgovor sa mađarskim premijerom @orbanviktor, u kojem sam ga upoznao sa prvim rezultatima istrage naših vojno-policijskih organa, u vezi sa ugrožavanjem kritične gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku.

Naše jedinice pronašle su eksploziv razorne moći i štapine neophodne za njegovo aktiviranje. Obavestio sam premijera Orbana da ćemo ga informisati o daljem toku istrage. - istakao je Vučić.

Podsetimo, kako smo prvi ekskluzivno objavili vojska i policije na teritoriji opštine Kanjiža pronašli su sumnjive predmete u neposrednoj blizini gasovoda. Pretraga terena je i dalje u toku, a angažovano je 140 pripadnika Vojske Srbije i policije. Više o tome KLIKOM OVDE!

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal