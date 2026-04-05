NE POMAŽE NI ŠAKA U LICE! Vembanjama tukao, krvavi Jokić pokazao ko je pravi MVP (VIDEO)

DENVER Nagets savladao je San Antonio Spars 136:134, a ponovo je najbolji bio Nikola Jokić.

FOTO: Printskrin/Iks/@herseynba

Srbin je ponovo odigrao MVP partiju sa 40 poena, osam skokova i 13 asistencija i na svojim leđima odveo Nagetse ka velikoj pobedi.

Međutim, u direktnom duelu dvojice kandidata za MVP nagradu viđeni su i potezi koje u poslednje vreme viđamo sve češće.

Viktor Vembanjama krenuo je ka košu rivala, a dok je bio bez lopte čvrstu markaciju radio je Nikola Jokić.

Somborac je tom prilikom dobio šaku u lice i završio je na zemlji. Pogledajte kako je to izgledalo:

Nikola Jokic, Wembanyama'nın bu müdahalesinden sonra yerde kaldı.



Faul çıkmadı. pic.twitter.com/WrXm3PGTJU — Her Şey NBA (@herseynba) April 4, 2026

Džoker je potom otišao i u svlačionicu jer mu je prokrvario nos.

