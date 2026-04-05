NE POMAŽE NI ŠAKA U LICE! Vembanjama tukao, krvavi Jokić pokazao ko je pravi MVP (VIDEO)

05. 04. 2026. u 08:11 >> 08:15

DENVER Nagets savladao je San Antonio Spars 136:134, a ponovo je najbolji bio Nikola Jokić.

НЕ ПОМАЖЕ НИ ШАКА У ЛИЦЕ! Вембањама тукао, крвави Јокић показао ко је прави МВП (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Iks/@herseynba

Srbin je ponovo odigrao MVP partiju sa 40 poena, osam skokova i 13 asistencija i na svojim leđima odveo Nagetse ka velikoj pobedi.

Međutim, u direktnom duelu dvojice kandidata za MVP nagradu viđeni su i potezi koje u poslednje vreme viđamo sve češće. 

Viktor Vembanjama krenuo je ka košu rivala, a dok je bio bez lopte čvrstu markaciju radio je Nikola Jokić. 

Somborac je tom prilikom dobio šaku u lice i završio je na zemlji. Pogledajte kako je to izgledalo: 

Džoker je potom  otišao i u svlačionicu jer mu je prokrvario nos.

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

OVO SE NIJE DESILO OD 1978. GODINE! Srpkinja postala šampionka Amerike

