NE POMAŽE NI ŠAKA U LICE! Vembanjama tukao, krvavi Jokić pokazao ko je pravi MVP (VIDEO)
DENVER Nagets savladao je San Antonio Spars 136:134, a ponovo je najbolji bio Nikola Jokić.
Srbin je ponovo odigrao MVP partiju sa 40 poena, osam skokova i 13 asistencija i na svojim leđima odveo Nagetse ka velikoj pobedi.
Međutim, u direktnom duelu dvojice kandidata za MVP nagradu viđeni su i potezi koje u poslednje vreme viđamo sve češće.
Viktor Vembanjama krenuo je ka košu rivala, a dok je bio bez lopte čvrstu markaciju radio je Nikola Jokić.
Somborac je tom prilikom dobio šaku u lice i završio je na zemlji. Pogledajte kako je to izgledalo:
Džoker je potom otišao i u svlačionicu jer mu je prokrvario nos.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
VEMBANjAMA GLEDA I NE VERUJE! MVP partija Nikole Jokića u pobedi Denvera nad Sparsima!
05. 04. 2026. u 00:04
SAOPŠTENjE JSD PARTIZAN: Izvršni odbor zabrinut zbog dešavanja u fudbalskom klubu
05. 04. 2026. u 07:04
PARTIZAN TO NIJE ZAOBORAVIO GRADSKOM RIVALU: Crno-beli žele da osvete Brđanima za ono što se desilo u prvom delu sezone
DERBI 29. kola Superlige stadiona biće odigran na "Stadionu Partizana" gde će crno-beli od 19 časova ugostiti gradskog rivala, ekipu Čukaričkog.
05. 04. 2026. u 07:00
CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno
Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.
04. 04. 2026. u 18:06
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
