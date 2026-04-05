KAKO JE OVO MOGUĆE!? Postigli 48 poena za četvrtinu, a to čak nije najluđe, ovo se ne pamti (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

05. 04. 2026. u 08:25

Navikli su navijači da je u košarci sve moguće, a ipak ono što se dogodilo u Republici Srpskoj nadaleko će se prepričavati.

КАКО ЈЕ ОВО МОГУЋЕ!? Постигли 48 поена за четвртину, а то чак није најлуђе, ово се не памти (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Jutjub/Košarkaški savez Republike Srpske

Naime, u utakmici Finalnog turnira mlađih pionirki KS Republike Srpske sastali su se ŽKK Kozara i ŽKK Real. 

Zašto je ova utakmica posebna? 

Zbog toga što je Kozara postigla 48 poena u jednoj četvrtini, ali još luđe zvuči podatak da igračicama rivalskog tima nisu dozvolile da tokom cele utakmice postignu koš. 

Razlika u kvalitetu bila je evidentna, ali malo ko je očekivao da će utakmica biti završena rezultatom 139:0 u korist Kozare. 

Neverovatan meč možete da pogledate u nastavku: 

BONUS VIDEO: „KLASIĆI" NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

CELA BOSNA U ŠOKU! Evo šta je uradio Jusuf Nurkić kad je čuo da je sa suprugom poginuo srpski sveštenik Nenad Mitrić, a troje dece povređeno

Srpska pravoslavna crkva ostala je zatečena kada su se pojavile vesti da je njen sveštenik Nenad Mitrić, sa suprugom Nedeljkom, poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći, a da je tom priliom povređeno njihovo troje vrlo mlade dece. Ta vest je stigla i do NBA lige, do tamošnjeg asa Bosne i Hercegovine, Jusufa Nurkića.

04. 04. 2026. u 18:06

OVO SE NIJE DESILO OD 1978. GODINE! Srpkinja postala šampionka Amerike

