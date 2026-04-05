KAKO JE OVO MOGUĆE!? Postigli 48 poena za četvrtinu, a to čak nije najluđe, ovo se ne pamti (VIDEO)

Navikli su navijači da je u košarci sve moguće, a ipak ono što se dogodilo u Republici Srpskoj nadaleko će se prepričavati.

Naime, u utakmici Finalnog turnira mlađih pionirki KS Republike Srpske sastali su se ŽKK Kozara i ŽKK Real.

Zašto je ova utakmica posebna?

Zbog toga što je Kozara postigla 48 poena u jednoj četvrtini, ali još luđe zvuči podatak da igračicama rivalskog tima nisu dozvolile da tokom cele utakmice postignu koš.

Razlika u kvalitetu bila je evidentna, ali malo ko je očekivao da će utakmica biti završena rezultatom 139:0 u korist Kozare.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?