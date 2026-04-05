NA TERENU DRONOVI, PSI TRAGAČI, HELIKOPTERI...: Ovako izgleda potraga vojske i policije za OPASNIM MATERIJAMA (FOTO/VIDEO)
NA pretresu terena u opštini Kanjiža su sve raspoložive snage UKP i vojske na na terenu. Kako saznajemo angažovana je specijalna 72 brigada, helikopteri, dronovi, psi tragači, termovizija, kontradiverzione ekipe sanitetska vozila, tehnika.
Po odobrenju VJT u Subotici Pripadnici Uprave kriminalističke policije zajedno sa Vojnom policijom i drugim jedinicama Vojske Srbije angažovani su od ranih jutarnjih časova na blokadi i pretresu dela teritorije u opštini Kanjiža radi potrage za nedozvoljenim materijama opasnim po živote građana i delove vitalne infrastrukturne objekte u tom delu Republici Srbije, saznaju "Novosti".
Podsetimo, kako smo ranije objavili policija i vojska pretražuju terene na putnom pravcu Trešnjevac Vojvoda Zimonjić, kao i na putnom pravcu ka selu Velebit. Pretres se vrši kombinovano sa zemlje uz kontrolu i koordinaciju iz vazduha.
Na teritoriji opštine Kanjiža u blizini sela Trešnjevac uočene su jake snage pripadnika policije i vojske sa više putničkih, terenskih i kombi vozila.
Naime, pripadnici policije i vojske blokirali više putnih pravaca u opštini Kanjiža.
