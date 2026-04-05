EKSKLUZIVNE FOTOGRAFIJE: Vojska i policija tragaju za materijama OPASNIM po život građana - akcija u Kanjiži

PO odobrenju VJT u Subotici Pripadnici Uprave kriminalističke policije zajedno sa Vojnom policijom i drugim jedinicama Vojske Srbije angažovani su od ranih jutarnjih časova na blokadi i pretresu dela teritorije u opštini Kanjiža radi potrage za nedozvoljenim materijama opasnim po živote građana i delove vitalne infrastrukturne objekte u tom delu Republici Srbije, saznaju "Novosti".

Podsetimo, kako smo ranije objavili policija i vojska pretražuju terene na putnom pravcu Trešnjevac Vojvoda Zimonjić, kao i na putnom pravcu ka selu Velebit. Pretres se vrši kombinovano sa zemlje uz kontrolu i koordinaciju iz vazduha.

Na teritoriji opštine Kanjiža u blizini sela Trešnjevac uočene su jake snage pripadnika policije i vojske sa više putničkih, terenskih i kombi vozila.

Naime, pripadnici policije i vojske blokirali više putnih pravaca u opštini Kanjiža.