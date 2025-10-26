"GRIŠA" JE SPREMAN! Grigor Dimitrov se oporavio od povrede
Bugarski teniser, Grigor Dimitrov odsustvovao je sa terena tri meseca zbog povrede grudnog koša, a sada se vraća na teniske terene.
Bivši treći teniser sveta nije krio oduševljenje zbog povratka među kolege i ponovnog osećaja takmičenja – nastupiće na mastersu u Parizu.
- Ima mnogo emocija, ali sve su pozitivne. Lepo je biti ponovo sa momcima. Trudim se da provedem što više sati na terenu, jer sam to najviše želeo tokom oporavka. Cilj mi je da sledeće godine budem na sto posto, ali sada samo testiram telo i uživam u svakom trenutku - rekao je Dimitrov.
