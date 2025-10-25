SRPKINJA U FINALU TOKIJA: Aleksandra Krunić će se boriti za trofej

SRPSKA teniserka Aleksandra Krunić boriće se za trofej na turniru u Tokiju, pošto je u paru sa Anom Danilinom u konkurenciji dublova pobedila Šuko Aojamu i Kristinu Buksu sa 6:2, 6:3.

Foto: Goran Čvorović

Prvi set protekao je u totalnoj dominaciji Srpkinje i Kazahstanke. Oduzele su protivnicama tri gema zaredom i na taj način došle na korak do trijumfa.

U drugom setu se vodila velika borba sve do sedmog gema kad su Krunić i Danilina napravile brejk, nakon toga su to uradile još jednom i slavile posle 70 minuta.

One će u finalu igrati protiv Mađarice Timee Baboš i Brazilke Luise Stefani.

