DOBAR POČETAK ZA SRBINA: Miomir Kecmanović u osmini finala Stokholma
SRPSKI teniser Miomir Kecmanović dobro je počeo učešće na turniru u Stokholmu, pošto je pobedio Aleksandre Milera sa 6:4, 6:1.
Trenutno 49. igrač sveta je prekinuo niz od četiri poraza ako se ne računa Dejvis kup (savladao Erija Kirkina).
Što se meča tiče, u prvom setu je viđeno pet brejkova, jedan više je napravio Beogrđanin i došao je na korak do trijumfa.
Drugi segment je protekao u totalnoj dominaciji Miomira. Tri puta je oduzeo servis 43. na ATP listi, prepustio mu je samo jedan gem. Ovaj meč je trajao jedan sat i 23 minuta.
Kecmanović će u osmini finala igrati protiv pobednika meča Mark Lajal (Estonija) - Tomas Martin Ečeveri (Argentina).
