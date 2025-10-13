Tenis

DOBAR POČETAK ZA SRBINA: Miomir Kecmanović u osmini finala Stokholma

Časlav Vuković

13. 10. 2025. u 15:44

SRPSKI teniser Miomir Kecmanović dobro je počeo učešće na turniru u Stokholmu, pošto je pobedio Aleksandre Milera sa 6:4, 6:1.

ДОБАР ПОЧЕТАК ЗА СРБИНА: Миомир Кецмановић у осмини финала Стокхолма

FOTO: Tanjug/AP

Trenutno 49. igrač sveta je prekinuo niz od četiri poraza ako se ne računa Dejvis kup (savladao Erija Kirkina).

Što se meča tiče, u prvom setu je viđeno pet brejkova, jedan više je napravio Beogrđanin i došao je na korak do trijumfa.

Drugi segment je protekao u totalnoj dominaciji Miomira. Tri puta je oduzeo servis 43. na ATP listi, prepustio mu je samo jedan gem. Ovaj meč je trajao jedan sat i 23 minuta.

Kecmanović će u osmini finala igrati protiv pobednika meča Mark Lajal (Estonija) - Tomas Martin Ečeveri (Argentina).

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SRBIN U PROBLEMU: NJegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 2

SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo

POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.

12. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOK STE VI ŽIVI, ŽIV JE I MOJ OTAC!: U Sarajevu okupljeno preko 30.000 ljudi u čast Halida Bešlića (VIDEO)

"DOK STE VI ŽIVI, ŽIV JE I MOJ OTAC!": U Sarajevu okupljeno preko 30.000 ljudi u čast Halida Bešlića (VIDEO)