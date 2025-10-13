DOBAR POČETAK ZA SRBINA: Miomir Kecmanović u osmini finala Stokholma

SRPSKI teniser Miomir Kecmanović dobro je počeo učešće na turniru u Stokholmu, pošto je pobedio Aleksandre Milera sa 6:4, 6:1.

FOTO: Tanjug/AP

Trenutno 49. igrač sveta je prekinuo niz od četiri poraza ako se ne računa Dejvis kup (savladao Erija Kirkina).

Što se meča tiče, u prvom setu je viđeno pet brejkova, jedan više je napravio Beogrđanin i došao je na korak do trijumfa.

Drugi segment je protekao u totalnoj dominaciji Miomira. Tri puta je oduzeo servis 43. na ATP listi, prepustio mu je samo jedan gem. Ovaj meč je trajao jedan sat i 23 minuta.

Kecmanović će u osmini finala igrati protiv pobednika meča Mark Lajal (Estonija) - Tomas Martin Ečeveri (Argentina).

