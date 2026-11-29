Velika tragedija u Bosni i Hercegovini.

Foto: Benis Arapovic / Panthermedia / Profimedia

Na rukometnoj utakmici između Bosne i Željezničara, koja se večeras, 29. novembra, trebala odigrati u Olimpijskoj dvorani "Ramiz Salčin" u Sarajevu, preminuo je jedan od igrača Bosne, saznaje portal "Avaz".

Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla u dvoranu. Reanimaciju su pokušali obaviti klupski lekar Bosne, ali i lekar gostujuće ekipe Željezničara. Uprkos njihovim naporima, igraču nije bilo spasa.

Zbog ovog tragičnog događaja utakmica je prekinuta, a dvorana je ispražnjena.