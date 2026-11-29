Velika tragedija u Sarajevu: Preminuo igrač Bosne, meč prekinut
Velika tragedija u Bosni i Hercegovini.
Na rukometnoj utakmici između Bosne i Željezničara, koja se večeras, 29. novembra, trebala odigrati u Olimpijskoj dvorani "Ramiz Salčin" u Sarajevu, preminuo je jedan od igrača Bosne, saznaje portal "Avaz".
Ekipa Hitne pomoći brzo je stigla u dvoranu. Reanimaciju su pokušali obaviti klupski lekar Bosne, ali i lekar gostujuće ekipe Željezničara. Uprkos njihovim naporima, igraču nije bilo spasa.
Zbog ovog tragičnog događaja utakmica je prekinuta, a dvorana je ispražnjena.
Preporučujemo
Teške reči na račun Srbina: "Izbacio bih Jokića"!
29. 11. 2026. u 10:29
Partizan piše istoriju! Domaćin povukao šokantan potez!
29. 11. 2026. u 10:06
Igrao kod Duleta Vujoševića u Partizanu, a sada pojačao četvrtoligaša
29. 11. 2026. u 09:48
Srpski hit odjekuje Poljskom: Fudbaleri Lehije proslavili pobedu uz ovu pesmu (VIDEO)
29. 11. 2026. u 08:57
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Evo kada Orlići igraju sa Kinom u šesnaestini finala Svetskog prvenstva
Kadetska reprezentacija Srbije saznala je termin utakmice protiv Kine, u kojoj će pokušati da izbori plasman u osminu finala Svetskog prvenstva za igrače do 17 godina u Kataru.
28. 11. 2026. u 09:57
"Za mene je neverovatno da odigramo nerešeno i da to ne bude smak sveta!" Aleksandar Stanojević pred meč IMT - Partizan
Trener crno-belih Aleksandar Stanojević održao je konferenciju za medije uoči meča IMT - Partizan.
21. 11. 2026. u 12:48
HIT PITANjE NA MREŽAMA: Da li Radomir Saičić fenira obrve (FOTO)
DANAS je akademik Radomir Saičić predstavljen kao kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, a društvene mreže su se usijale od komentara zbog jednog detalja.
27. 11. 2026. u 16:32
Komentari (0)