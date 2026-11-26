Izraelski rukometaš Joav Lumbroso nije više član Partizana, saopštio je danas beogradski klub.

FOTO: N. Skenderija

Lumbroso je letos potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom, a ove sezone je zabeležio 28 golova i 27 asistencija na šest utakmica za "crno-bele" u Ligi šampiona.

"Jedan od najboljih strelaca tima u tekućoj sezoni karijeru će nastaviti u drugom klubu. Želimo mu svetlu buducnost i uspešnu karijeru. Hvala vam na svemu", navodi se u saopštenju.

Beogradski klub je u sredu napustio Migel Sančez-Migaljon, a prethodno su otišli Tobijas Vagner, Bekir Čordalija, Nikola Crnoglavac, Sergej Ivanov, Miloš Kos i trener Raul Gonzales.

Miljan Žugić je podneo ostavku na mesto predsednika Partizana zbog teške finansijske situacije u klubu.

Partizan je prethodne dve godine bio prvak Srbije, a ove sezone je nastupao u Ligi šampiona.