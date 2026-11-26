EGZODUS IZ HUMSKE! Partizan ostao bez još jednog igrača
Izraelski rukometaš Joav Lumbroso nije više član Partizana, saopštio je danas beogradski klub.
Lumbroso je letos potpisao dvogodišnji ugovor sa Partizanom, a ove sezone je zabeležio 28 golova i 27 asistencija na šest utakmica za "crno-bele" u Ligi šampiona.
"Jedan od najboljih strelaca tima u tekućoj sezoni karijeru će nastaviti u drugom klubu. Želimo mu svetlu buducnost i uspešnu karijeru. Hvala vam na svemu", navodi se u saopštenju.
Beogradski klub je u sredu napustio Migel Sančez-Migaljon, a prethodno su otišli Tobijas Vagner, Bekir Čordalija, Nikola Crnoglavac, Sergej Ivanov, Miloš Kos i trener Raul Gonzales.
Miljan Žugić je podneo ostavku na mesto predsednika Partizana zbog teške finansijske situacije u klubu.
Partizan je prethodne dve godine bio prvak Srbije, a ove sezone je nastupao u Ligi šampiona.
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