TANDEM DIGA SIDRO: Lumbroso i Migel Sančez nisu više rukometaši Partizana
JOŠ dvojica stranca napustila su rukometaše Partizana. Španski reprezentativac krilo Migel Sančez Migaljon i izrealska zvezda srednji bek Joav Lambroso neće više nositi dres crno-belih. Epilog je bio očekivan posle odlaska uprave zbog teške finansijske situacije. Od zvučnih pojačanja u Beogradu je još Belorus Vladislav Kuleš, koji je nedavno operisao leđa.
Podsetimo, Beograđane su dosada napustili šef stručnog štaba Raul Gonzales, Miloš Kos (nemački Vecler), Nikola Crnoglavac (atinski AEK), Rus Sergej Ivanov, Austrijanac Tobijas Vagner i golman Bekir Čordalija (BiH). Da li će još neko raskinuti ugovor sa šampionom Srbije videćemo.
Beograđani su nastavili borbu sa domaćim igračima, u domaćem prvenstvu nisu izgubili ni bod, a 30. novembra u grupi A Regionalne lige kod kuće će da odmere snage sa cetinjskim Lovćenom.
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