JOŠ dvojica stranca napustila su rukometaše Partizana. Španski reprezentativac krilo Migel Sančez Migaljon i izrealska zvezda srednji bek Joav Lambroso neće više nositi dres crno-belih. Epilog je bio očekivan posle odlaska uprave zbog teške finansijske situacije. Od zvučnih pojačanja u Beogradu je još Belorus Vladislav Kuleš, koji je nedavno operisao leđa.

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Podsetimo, Beograđane su dosada napustili šef stručnog štaba Raul Gonzales, Miloš Kos (nemački Vecler), Nikola Crnoglavac (atinski AEK), Rus Sergej Ivanov, Austrijanac Tobijas Vagner i golman Bekir Čordalija (BiH). Da li će još neko raskinuti ugovor sa šampionom Srbije videćemo.

Beograđani su nastavili borbu sa domaćim igračima, u domaćem prvenstvu nisu izgubili ni bod, a 30. novembra u grupi A Regionalne lige kod kuće će da odmere snage sa cetinjskim Lovćenom.