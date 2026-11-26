ELEKTRIČNI orgazam, jedan od najznačajnijih bendova domaće rok scene, nastupiće u petak, 11. decembra, u MTS Dvorani, gde će publici predstaviti pesme sa odlično prihvaćenog novog albuma "U magli sjaj", obeležiti 40 godina kultne "Distorzije" i izvesti najveće hitove iz svoje bogate karijere.

Foto: Bojan Petrović

Frontmen benda, Srđan Gojković Gile, najavio je danas koncert na konferenciji za novinare u klubu Lisabon u MTS Dvorani, a konferenciji su prisustvovali i ostali članovi benda.

Od poslednjeg nastupa Električnog orgazma u MTS Dvorani prošle su tri godine. Od tad se u bendu desilo dosta toga - od novog albuma "U magli sjaj", koji je izašao ove godine, do proslave jubileja kultne "Distorzije", reizdanjem na vinilu i CD-u diskografske kuće Croatia Records, povodom četiri decenije od izlaska kultnog albuma. Takođe. prošlo je 45 godina od "Paket aranžmana".

Foto: Bojan Petrović

Gile je najavio da će na koncertu obeležiti 45 godina albuma "Paket aranžman", odsvirati pesme sa albuma "Distorzija", četiri nova singla i najveće hitove iz bogate karijere benda.

- Tako je. Ove godine je i 45 godina "Paket aranžmana", ali on nije reizdat ove godine, izdat je ono kad je bilo pre pet godina, ali mi ćemo na koncertu obeležiti i taj jubilej, odsviraćemo sve tri pesme koje smo imali na "Paket aranžmanu". Odsviraćemo, pa ne celu "Distorziju", ali ja mislim da sve osim "Horor bugija" i "Vidim svoj lik", znači skoro pa celu. Sviraćemo sa novog albuma, do sad smo četiri singla izbacili, to jest video spota, odsviraćemo sve te četiri pesme, i naravno sve ove neke bitne stvari iz cele karijere koje ljudi vole i očekuju da čuju na našem koncertu iz raznih perioda, znači sad... Neće baš svaki album, ovaj, 46 godina je dug period, ali ono što, hajde da kažemo, jesu najveći neki hitovi i omiljene pesme publike, to ćemo sigurno svirati - najavio je frontmen Električnog orgazma.

Foto: Bojan Petrović

Kako je i sam bend ranije najavio, biće ovo koncert koji spaja prošlost i sadašnjost, a neosporno je da je i među stručnom javnošću album "U magli sjaj" ocenjen kao povratak zvuku "Distorzije" - kao zreo, s hitoidnim refrenima i neoptrećen, u produkcijskom stilu 60-ih.

Na pitanje gde je tačka spajanja albuma "Distorzija" izdatog 1986. ali i dalje veoma aktuelnog i novog "U magli sjaj" koji je predstavljen maja ove godine i koji je takođe odlično prihvaćen, Gile kaže:

- Pa meni je on na neki način miks neka dva naša albuma, jedan je "A um bum" iz 1999. i drugi "Distorzija", ali pre svega u smislu povratka na neku kraću, jednostavnu, melodičnu rokenrol formu, dok su prethodna dva albuma "To što vidiš to i jeste" i "Gde smo sad?" više nastajali iz nekog džem sešna koji smo mi radili. To je bila moja ideja u tom trenutku - da na taj način promenimo neki modus operandi gde sam uglavnom ja donosio gotove pesme ili na nekoliko zadnjih albuma smo Banana i ja radili zajedno neke pesme, a ovde je bila ideja da u stvari niko ništa ne donosi gotovo nego smo Ljuba, Bane i ja u stvari se nalazili u tom našem studiju, u Bananinom nekom prostoru, gde smo u stvari iz nekog džem sešna polako pravili pesme. Ali paralelno s tim ja jednostavno imam potrebu da, mislim to mi je od 19. godine nešto što stalno radim, da ja pravim pesme, tako da sam ja u pozadini pravio pesme i tu se nakupilo u tom nekom rasponu od skoro 20 godina mnogo pesama. Ja sam u nekim periodima imao ideju da nešto od toga možda bude neka vrsta nekog solo albuma, pa onda je u periodu kad sam radio s grupom "Magic Bush" bila ideja da možda to uradimo zajedno, ali ništa od toga se nije desilo i meni je ostala hrpa pesama i onda mi je se upalila lampica: "Pa te pesme su dovoljno dobre da trebaju da budu objavljene". I onda smo ovaj kao Električni orgazam krenuli to da radimo. Takođe, Bane je isto imao neku ideju nekog solo albuma i krenuo je nešto da snima, pa je i on sa tog svog projekta još uvek nezavršenog doneo dve pesme koje je i on napravio i koje peva kao glavni vokal, tako da to je, to je neka u stvari pozadina i priča albuma "U magli sjaj".

Foto: Bojan Petrović

Legendarnom bendu na bini će se pridružiti i specijalni gosti, a prvi najavljeni gost je glumačka legenda Anica Dobra, koja je na novom albumu učestvovala u dve nove pesme "Gde je Barbara sad?" i "Nisi dobra devojka".

Kao specijalni gost najavljen je i Cane, lider benda Partibrejkers, koji je na novom albumu učestvivao u pesmi "Kupio sam kola".

Foto: Bojan Petrović

Gile je najavio da će bend imati i trećeg gosta, ali da će njegovo ime otkriti tek u narednih desetak dana.

Ispred Jugotona obratia se direktorka, Natalija Cajić, koja je poručila da je jubilarno reizdanje ploče "Distorzija" samo nastavak tradicionalnog objavljevanja reizdanja grupe Električni orgazam.

- Veoma je značajno u diskografskom smislu što reizdanja objavljejemo u kontinuitetu. I što je ovo veoma dobra profesionalna i prijateljska saradnja između Električnog orgazma i "Jugoton Croatia Records-a". "Distorziju" smo objavili 40 godina nakon prvog objavljivanja ovog LP-a. Tu se nalazi i ploča sa snimcima koji nikad nisu objavljeni, iz zagrebačkog kluba "Kulušić". Ploče donose pesme koje su obeležile karijeru ovog benda i bitan su, uvek prisutan deo njihovog muzičkog repertoara - zaključila je Cajić.