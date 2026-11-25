Odlična informacija pred start šampionata Starog kontinenta.

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Ženska rukometna reprezentacija Srbije otputovala je u Šafhauzen, gde će u okviru završnih priprema za Evropsko prvenstvo odigrati dve kontrolne utakmice protiv selekcije Švajcarske.

Prvi meč između Švajcarske i Srbije biće odigran sutra od 18 časova, a drugi je na programu 28. novembra od 17 sati.

Nakon dvomeča sa Švajcarskom, srpske rukometašice vratiće se u Kovilovo, gde će nastaviti pripreme do 2. decembra, kada je planiran put u Bratislavu, gde će Srbija nastupiti u grupi F na EP zajedno protiv Švedske, Nemačke i Slovačke.

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Desno krilo reprezentacije Srbije Tijana Simić istakla je da će ova dva meča biti od velikog značaja srpskoj selekciji.

- Te dve utakmice će nam puno značiti za prvenstvo, da dobro otvorimo, jer igramo protiv domaćina Slovačke. Verujem da ćemo uz ova dva meča uspeti da se dovoljno uigramo, vidimo šta nam još fali i da dobro započnemo prvenstvo - rekla je Simić.

Kapiten reprezentacije Srbije Jovana Skrobić, koja zbog povrede nije trenirala sa ekipom na početku završnih priprema, biće spremna za Evropsko prvenstvo.

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