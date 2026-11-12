SRPKINJA ZALUDELA REGION: Svi pišu o njenoj lepoti, a ona ima i jedan potpuno neočekivan talenat
Ipak, fokus je na stazi...
O Nikolini Dragoljević (23) ovih dana pišu mediji širom regiona. Mlada skijašica sa Pala privukla je ogromnu pažnju javnosti uoči istorijskog nastupa u Svetskom kupu, ali njena priča daleko je zanimljivija od fotografija koje su preplavile društvene mreže.
Nikolina će 14. novembra u finskom Leviju debitovati Svetskom kupu u alpskom skijanju. Tako će Bosna i Hercegovina prvi put imati dve predstavnice u ovom takmičenju, u različitim disciplinama. Dok se Elvedina Muzaferija takmiči u brzim disciplinama, Nikolina će se predstaviti u slalomu.
Njen dolazak na veliku scenu izazvao je pravu pometnju. O njoj su pisali srpski, hrvatski i mediji iz Bosne i Hercegovine, a posebnu pažnju privukli su njen izgled, manekenstvo i činjenica da je bila finalistkinja izbora za Mis planete BiH.
Međutim, postoji jedna zanimljivost koja je ostala u senci priča o njenom izgledu.
Naime, Nikolina ima i sopstveni brend nakita! Nazvala ga je „Yesnow“, a ono što je posebno zanimljivo jeste da sve komade izrađuje sama. Kako je otkrila u ranijem intervjuu, naziv ima dvostruko značenje – „Yes now“, odnosno „Da, sada“, ali i „Ye-snow“, što je njena igra reči inspirisana snegom i ljubavlju prema skijanju.
Njena kreativnost nije ostala samo na društvenim mrežama. Nakit koji sama pravi našao se i na modelima tokom modne revije u Sarajevu. Tako je devojka koja veliki deo godine provodi na snegu uspela da izgradi i jednu potpuno drugačiju priču van sportskih staza.
Ali, iza fotografija, modnih pista i popularnosti na internetu krije se i izuzetno težak sportski put.
Nikolina je godinama vodila borbu sa povredama. Zbog operacije kolena propustila je Zimske olimpijske igre 2022. godine, a narednu sezonu provela je skijajući uprkos bolovima. Kasnije su usledili problemi sa leđima i kukom, kao i borba sa oporavkom od koronavirusa.
Ni tu nije bio kraj problemima. U intervjuu koji je dala ovog leta otkrila je da je uspela da izbegne treću operaciju kolena i da se posle duže pauze vratila treninzima na snegu.
Posebno je zanimljivo njeno priznanje da joj u jednom periodu nije nedostajalo fizičke snage, već da je najveći problem bio mentalni. Zbog toga je počela da sarađuje sa trenerom za mentalnu pripremu Borisom Stankovićem.
U njenoj sportskoj karijeri posebno mesto ima otac Oginjen, koji joj je ujedno i trener. Uz njega, veliku podršku pružaju joj kondicioni trener Edhem Bajrić i koleginica iz reprezentacije Elvedina Muzaferija.
Nikolina je i studentkinja Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, a na Instagramu je prati više od 10.000 ljudi.
Pred njom je sada najvažniji izazov dosadašnje karijere. U subotu će u finskom Leviju prvi put stati na start trke Svetskog kupa, čime će se ostvariti san o kojem godinama govori.
- Dolazim iz male zemlje, ali sa velikim snovima i željom da pokažem da se upornost, rad i vera u sebe mogu isplatiti - poručila je Nikolina.
I dok region sa nestrpljenjem prati njen izgled i životnu priču, ona će pokušati da najveću pažnju privuče tamo gde joj je i najvažnije – na skijaškoj stazi.
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