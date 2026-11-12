Amerikanac sve otkrio - Evo kakva je situacija sa povredom Itana Tompsona
Briga više u Humskoj zbog situacije sa sjajnim šuterom.
Košarkaši Partizana uspeli su sinoć u Areni da savladaju Baskoniju u 11. kolu Evrolige sa 80:66, ali ta pobeda je pomalo ostala u senci povrede Itana Tompsona (27). Amerikanac je bio u startnoj petorci, proveo je na terenu sedam minuta i postigao četiri poena, a onda je usledio neprijatan pad i nije se više ni vraćao na parket.
Sve se dešavalo kada je reprezentativac Portorika krenuo na ulaz ka košu, a Kenet Farid ga je faulirao u pokušaju da ga izblokira. Međutim, bek crno-belih je sa bolnom grimasom na licu otišao na klupu za rezerve, a bilo je jasno da ima neki problem, čim ga u drugom poluvremenu nije bilo sa ostalim saigračima.
I trener Đoan Penjaroja (57) priznao je da ima razloga za nemir.
- Brine me Tompson, tek ga očekuju lekarski pregledi, nezgodno je pao - rekao je Španac.
Međutim, ubro se oglasio i iskusni šuter, koji je bio mnogo optimističniji i uspeo je koliko-toliko da smiri zabrinute navijače.
- Pao sam nezgodno na kuk i osetio bol. Potom se dogodio spazam, kada sam pokušao da se vratim u igru nisam se osećao dobro. Osećam bol, ali mislim da nije strašno. Biće sve ok - poručio je Tompson.
Izvesno je da će bivši član Indijane propustiti gostovanje Zadru u okviru 8. kola ABA lige (subota, 18.30), a videćemo da li će biti spreman za narednu nedelju i duplo kolo u Evroligi, kada će u Beogradu gostovati Valensija i Bešiktaš. On trenutno u elitnom takmičenju ima prosek od 8,3 poena po meču, uz 2,6 skokova i 1,7 asistencija.
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