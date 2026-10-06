"Hvala mojoj Crvenoj zvezdi..." Marica Perišić nakon osvajanja medalje

Marica Perišić Zvezdina džudistkinja i reprezentativka Srbije još jednom je oduševila naciju i pobrinula se za fantastične vesti sa Svetskog prvenstva za seniore u Bakuu.

FOTO: Džudo klub Crvena zvezda

Marica Perišić, osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Azernejdžanu čime je još jednom čvrsto potvrdila mesto u samoj svetskoj eliti. U izuzetno jakoj konkurenciji kategorije do 57 kilograma, Marica je kroz seriju iscrpljujućih mečeva stigla do pobedničkog postolja osvojila bronzano odličje i donela ogromnu radost srpskoj sportskoj javnosti.

- Hvala svima, mojoj porodici, priijateljima, mojoj Crvenoj zvezdi, predsednicima Stojanu Vujku i Ivanu Bošnjaku i predsedniku Džudo saveza Srbije Ivanu Todorovu. Bez njihove podrške ovo ne bi bilo moguće. Verovala sam u ovo, i sada će mi u nastavku sigurno biti lakše. Mislim da mi je sada jasno da je realan cilj da se borim za medalju na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu -istakla je Marica Perišić, bronzana na Svetskom seniorskom prvenstvu u Bakuu.

Perišićeva je na SP u Bakuu ukupno imala pet mečeva i ostvarila četiri pobede. Trijumfom nad Nemicom Balhaus, takmičarka Crvene zvezde osvojila je bronzanu medalju i ujedno se revanširala rivalki za prošlogodišnji poraz u polufinalu Evropskog prvenstva u Podgorici.

U prvoj borbi u Bakuu, Marica je neugodnu rivalku Adrianu Rodrigez Salvador (Španija) akcijom za ipon posle 2:37 minuta borbe, iako je protivnica prva plasirala zahvat za vazari i povela sa 10:0. U narednom kolu Marica je pobedila Mongolku Ojunčimeg Ojungerel na “zlatan bod” posle 4:30 minuta. Mongolka je u Bakuu branila boje Ujedinjenih Arapskih Emirata.

U četvrtfinalu, Perišićeva je izgubila od odlične Francuskinje Sare Leoni Siseke, stare rivalke koja očito “ne leži” srpskoj džudoki. Francuskinja je slavila akcijom za ipon posle 1:41 minuta borbe.

FOTO: Džudo klub Crvena zvezda

U repasažu, Marica je savladala odličnu Japanku Momo Tamoki na “hansoku-make”, diskvalifikikacijom rivalke zbog opstrukcije borbe posle 1:43 minuta borbe. Kakav je uspeh ovom pobedom nad favorizovanom Japankom ostvarila Marica Perišić, govori podatak da je Tamoki ove godine osvojila dva treća mesta, na Grend slemu u Parizu i Gran priju u Kingdau u Kini, a 2025. na završnom Grend slemu u Tokiju bila je druga.

Maricin trener, Bojan Došen, nije krio zadovoljstvo osvojenom svetskom bronzom.

- Izuzetan rezultat koji je sam po sebi vrhunski a ujedno će značiti i kao dodatni vetar u leđa svima u reprezentaciji. Uz bronzanu medalju koju je osvojila Marica Perišić tu su i važni bodovi za olimpijsku vizu što je izuzetno važno. Bronzana medalja je iskovana u Džudo klubu Crvena zvezda i zato pre svega zahvalnost Upravi našeg Kluba na čelu sa Stojanom Vujkom kao i predsedniku našeg Džudo saveza Srbije, Ivanu Todorovu rekao je Bojan Došen, trener Marice Perišić.

Na tatami SP u Bakuu, u sredu izlate srpski reprezentativci i prvotimci Crvene zvezde do 81 kg da izađu Mihajlo Simin i Vasilije Grujičić.