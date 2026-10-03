Turski gigant pravi tim za evropski tron: Talentovani reprezentativac se vraća u domovinu
PRED sam početak nove klupske sezone u odbojci, Zirat je objavio još jedno solidno pojačanje pošto je u svoje redove doveo turskog reprezentativca Efea Bajrama.
Zirat poslednjih nekoliko godina ulaže ozbiljan novac sa ciljem da konačno pokori Evropu i konačno osvoji Ligu šampiona i novu sezonu ponovo očekuje sa najvećim mogućim ambicijama.
Turski šampion je osigurao opstanak nosilaca igre, Klevenoa i Abdel Aziza, doveo je Išikavu, Gladira i Tonjutija, a najnovije pojačanje mu je turski reprezentativac Efe Bajram.
Dvadesetčetvorogodišnji primač je poslednje četiri sezone proveo je u Italiji, a trebao je i ovu pošto je imao ugovor sa novajlijom u Seriji A, Pratom, ali kada je dobio ponudu Zirata odlučio je da ga raskine i vrati se u domovinu.
Bajram vrlo verovatno neće biti starter u Ligi šampiona, ali ispunjava kvotu domaćeg odbojkaša što je jako bitno za turske timove i trebao bi imati veliku ulogu na utakmicama u domaćem prvenstvu.
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